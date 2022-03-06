Kartal'da yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerince 2022 Afet Tatbikatı Yılı ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Kartal'da binden fazla vatandaşın yaşadığı bir sitede geniş çaplı tatbikat yapıldı. Senaryo gereği duman içinde mahsur kalan bir yaralının kurtarıldığı ve site sakinlerinin tahliye edildiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

2022 Afet Tatbikatı Yılı ve Deprem Haftası etkinlikleri nedeniyle Kartal'da binden fazla vatandaşın yaşadığı bir sitede geniş çaplı bir tatbikat yapıldı. İstanbul İtfaiyesi ve 112 Hızır Acil ekiplerinin yanı sıra; Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerinin de katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği duman içinde mahsur kalan bir yaralının kurtarıldığı ve site sakinlerinin tahliye edildiği tatbikata Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz Türkmen ve İmam Aydın ile ilçedeki kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Kartal Esentepe'de bulunan Pera Park adlı sitede gerçekleştirilen yangın tatbikatı, itfaiye ekiplerine haber verilmesi ile başladı. Olay yerinde bulunan Kartal Belediyesi Sivil Savuma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar ve Kartal İtfaiye Amiri Kenan Güler'in tatbikatı başlatması ile önce duman üreten bir makine otopark bölümünde çalıştırılarak ortamda yoğun duman oluşması sağlandı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri de bu sırada siren çalarak bina sakinlerini binayı tahliye etmeleri konusunda uyararak yardımcı oldu. Yaklaşık 3 dakika içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, oksijen maskelerini takarak tatbikat senaryosu gereği duman içinde mahsur kalan vatandaşa ulaştı ve şişme sedye çıkararak yaralıyı 112 Hızır Acil Servis ambulansına ulaştırdı.

302 dairenin bulunduğu ve binden fazla vatandaşın ikamet ettiği sitedeki tatbikatı izleyen Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, önceki gün bir okulda deprem ve tahliye tatbikatı yaptıklarını ve bugün de yangın ve tahliye tatbikatı yaptıklarını belirterek, vatandaşları afetlere hazırlık konusunda duyarlı olmaya davet etti. Deprem gibi yangının da önemli ve önlem alınması gereken bir afet olduğunu kaydeden Kaymakam Demir, tatbikatta emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. - İSTANBUL