Kartal'da polisi görünce uyuşturucuyu yere atıp kaçan şahıs yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal'da polisi görünce uyuşturucuyu yere atıp kaçan şahıs yakalandı

Kartal'da polisi görünce uyuşturucuyu yere atıp kaçan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kartal'da bir dükkandan sahte para ile alış veriş yapan şahıslar polisin takibine takıldı.

Kartal'da bir dükkandan sahte para ile alış veriş yapan şahıslar polisin takibine takıldı. Polis, şahısların birini yakaladıktan sonra şahısların kaldıkları binaya geldi. Polisler binaya girdiği esnada durumlarından şüphelendikleri iki kişi ile karşılaştı. Polisi görünce koşarak kaçmaya çalışan bir şahıs, koştuğu esnada yanında bulundurduğu uyuşturucu maddeyi yere fırlattı. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Kartal'da Hürriyet Mahallesinde bulunan bir işyerine gelerek 200 TL sahte para karşılığında alışveriş yaptıktan sonra bindikleri araçla olay yerinden uzaklaşan şahıslarla ilgili polis çalışma başlattı. Olaya karışan şahıslardan B.G., Kartal Üsküdar Caddesinde olayda kullandığı araçla birlikte yakalandı.

Çalışmaların devamında, şahısların adreslerinde yapılan kontroller esnasında polis tarafından bina girişinde Ş.K ve S.A isimli şahısların şüpheli hareketler sergilediği fark edildi. Polisleri fark edince S.A isimli şahıs koşarak kaçmaya başladı ve kaçarken yere bir cisim attı. Yapılan kontrollerden şahsın yere attığı cismin uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı. Kısa süren kovalamacadan sonra S.A. ve adreste bulunan Ş.K. isimli şahıslar yakalandı.

Adreste yapılan aramada 9.8 kilogram bonzai, 2 şişe uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslardan B.G isimli şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. S.A isimli şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken Ş.K isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 çocuk babası kuzeninin istismar ettiği 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
5 çocuk babası kuzeninin istismar ettiği 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı
Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı
Genç kızın eski sevgili isyanı! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca dükkana kapatıp dövdü
Genç kızın eski sevgili isyanı! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca dükkana kapatıp dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Zeydan Karalar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Burak Elmas Samet Aybaba Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kartal'da polisi görünce uyuşturucuyu yere atıp kaçan şahıs yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 11:47:14. #1.14#

title