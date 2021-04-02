Kartal'da 'Kep Atmıyoruz Fidan Dikiyoruz' projesi hayata geçirildi

Kartal Belediyesi Koordinasyonda hayata geçirilen 'Kep Atmıyoruz Fidan Dikiyoruz' projesi kapsamında mezun olan Cevizli Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri fidan dikti.

Kartal Belediyesi Koordinasyonda hayata geçirilen 'Kep Atmıyoruz Fidan Dikiyoruz' projesi kapsamında mezun olan Cevizli Ortaokulu 8. Sınıf öğrencileri fidan dikti. Etkinliğe Okul Müdürü Recep Yazıcı, Okul öğretmenleri ve 8. Sınıf öğrencileri katıldı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Deniz Karacan, 'Kartal Belediyesi olarak yeşil alan artırım çalışmalarına çok önem vermekteyiz. Türkiye genelinde ortalamalara baktığımız da Kartal'da kişi başına düşen yeşil alan yüksek durumda. Okul müdürleri ve öğretmenlerimizle birlikte bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Çocuklarımıza güzel bir anı bıraktık. Bir fidanla anılarını yaşatabileceklerini düşündük. Biz projeyi sürdürmek istiyoruz. Türkiye genelinde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yeşil alanları artırmalıyız. Yeşil hayatımızın can damarı' ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLERİMİZ MEZUN OLURKEN OKULUMUZA BİR ANI BIRAKMIŞ OLDULAR'

Cevizli Ortaokulu Müdürü Recep Yazıcı, 'Okulumuzda bin 200 öğrencimiz var. Bunlardan 5,6 ve 7 sınıflar pandemiden dolayı eğitimlerine online devam ediyorlar. 8. Sınıflara her sene mezuniyet törenleri düzenleniyordu. Pandemi nedeniyle mezuniyet etkinliğini yapamıyoruz. Kartal Belediyesi'yle birlikte bu projeyi hayata geçirmeye kara verdik. Kep atamıyoruz, ağaç dikiyoruz projesini yapmaya karar verdik. Öğrencilerimiz mezun olurken okulumuza bir anı bırakmış oldular' diye konuştu.

'BU PROJENİN DEVAMINI GETİRMEK İSTİYORUZ'

Türkçe Öğretmeni Sevgi Özel, 'Bu yıl pandemi sebebiyle mezuniyet töreni yapamıyoruz. Çocuklara doğayı sevin toprağı koruyun diyoruz ama bunu hissetmeleri için bir etkinlik yapmıyoruz. Burada çocuklarla toprağı buluşturmayı hedefledik. Çocuklarımız mezun olduktan sonrada okulumuzda güzel izleri kalsın istedik. Geriye dönüp baktıklarında da kendileriyle gurur duyacakları bir anı bırakmak istedik. Bu projenin devamını getirmek istiyoruz' dedi.

'BU PROJE ÇEVREYE DAHA HAYIRLI OLACAK'

8. sınıf öğrencisi Kahraman Erzincan, 'Okuldan gitmeden önce okulumuza miras bırakmak istedik. Bu projenin her sene yapılması daha güzel olabilir. Ağaç dikmemiz kep atmaktan daha iyi oldu. Birilerine katkımız olmuş oldu' dedi.

8. sınıf öğrencisi Gülnazar Irmak ise, Biz mezuniyet yapsaydık bize anı kalabilirdi. Ancak yıllar sonra belki unutacaktık. Yıllar sonra buraya geldiğimizde diktiğimiz ağacı gördüğümüzde okulumuzdaki anılarımızı hatırlayabiliriz. Bu proje çevreye daha yararlı olacak. LGS'de yüksek bir puan alıp istediğim bir liseyi kazanmayı diledim? şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı