Kartal'da 'Kadın Danışma Merkezi' açıldı

-Başkan Gökhan Yüksel : "Güçlü kadın, güçlü Türkiye"

İSTANBUL - Kartal'da kadınların, ailelerin ve çocukların sorunlarına karşı daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla 'Kadın Danışma Merkezi' resmi törenle açıldı. Açılışa katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Belediye ailesinin katkılarıyla, kadın derneklerinin katkılarıyla kadınlar kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Güçlü kadın, güçlü Türkiye" ifadelerinde bulundu.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kartallı kadın ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda destek verecek uzman psikolog, pedagog ve sosyologların yanı sıra; hızlı ve etkili şekilde iletişim sağlayacak çeşitli kurum ve üniversitelerden gönüllü destekçileri de içinde barındıracak olan 'Kadın Danışma Merkezi' Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Petroliş Mahallesinde resmi törenle açıldı. Açılış, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve protokol tarafından yapıldı. Öte yandan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye çiçek ve plaket takdim etti. Açılışın ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, öncülüğünde protokol, Kadın Danışma Merkezi'ni gezdi.

"Kadınlar kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Güçlü kadın, güçlü Türkiye"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün 25 Kasım, elbette kadına şiddetin olmadığı bir ülke ve bir dünya istiyoruz ama yaşanan gerçekleri görerek önlem almak için de elimizden gelen gayreti sergiliyoruz. Geçtiğimiz yıl Kadın Dernekleri Federasyon Başkanımız Canan başkanımla birlikte, şiddet gören kadınların çaresiz kalmaması için bir acil çağrı hattı protokolümüzü imzaladık. ve Kadın Aile Müdürlüğü kuracağımızın sözünü de vermiştik. Çünkü verdiğimiz hizmetler vardı. Kadın danışma hizmeti kadınların kendilerini yalnız hissetmemeleri için onlara hem psikolojik, hem haklarını tanıyan, hem kişisel gelişimlerini arttıracak, belki hayata, topluma daha güçlü kazandırılacak bilgiler edinmeleri için Danışma Merkezlerimiz vardı ama bunları kurumsallaştırmak istedik. Kadın aile müdürlüğüyle daha ön plana çıkarmak istedik. ve birkaç ay önce kadın aile müdürlüğümüzü kurduk. Bununla birlikte bunu destekleyen bir şubemizi, Kadın Danışma Merkeziyle alakalı bir şubemizi arttırarak Petroliş Mahallemizde kurduk. Burada kadın muhtarımız var. Onun da büyük katkılarıyla, belediye ailesinin katkılarıyla, kadın derneklerinin katkılarıyla kadınlar kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Güçlü kadın, güçlü Türkiye diyoruz." dedi.