Kartal'da ilkokulda taciz iddiası

Kartal'da bulunan iköğretim okulunda geçen cuma günü iddiaya göre bahçeye giren kimliği belirsiz bir erkek, ikinci sınıfa giden 7 yaşındaki E.A isimli kız çocuğunun yanına yaklaştı. Şüpheli, önce kız çocuğunun saçını okşadı ve onu yanına çağırdı. Kız çocuğu ise korkarak şüpheliden uzaklaştıktan sonra durumu öğretmenine anlattı. Kızının davranışlarından şüphelenen Gönül A., yaşananları öğrendikten sonra Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Gönül A. ve diğer öğrenci velileri ise bugün Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek soruşturmayla ilgili bilgi aldı. Okulun güvenlik kamera görüntülerinin yönetim tarafından kendilerine gösterilmediğini söyleyen veliler, ilkokul önünde toplanarak okul müdürünü protesto etti.

"HANGİ VELİ DAYANIR ÇOCUĞUNUN BURADA TACİZ GÖRMESİNE"

"BENDEN SONRA KAMERA SİSTEMLERİNİ DÜZELTTİRİYOR"

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ HİÇBİR TEDBİR ALINMIYOR"

Okul önüne gelen başka bir veli ise, "Kızım bu okulda okuyor. Gruptan mesajları gördüm. Bir çocuğun tacize uğradığını öğrendim. Gelip, 'Neden bu ihmal oldu, kamera görüntüleri nerede?' dedim. Kamera görüntüsü diye bir şey yok. Güvenlik yerinde değil, tamamen ihmal var burada. Okulla alakalı devletin her türlü yardımı yapmış olmasına rağmen velilerden para istiyorlar sürekli. Ama çocukların güvenliğiyle ilgili hiçbir tedbir alınmıyor. Biz çocuklarımızın okulda güvende olduklarını bilmeyeceksek okula nasıl gönderebiliriz. 7 yaşındaki küçücük bir çocuk korkarak tedirgin olarak polise ifade vermek zorunda kalıyor. Şimdi o çocuğun pedagojik bir süreçten geçip destek alması gerekecek" şeklinde konuştu.