Kartal Cemevi'nde Muharrem Ayı'nın ilk orucu açıldı
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Kartal Cemevi'nde Muharrem Ayı'nın ilk orucu açıldı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Haberler | Kültür Sanat

Kartal Cemevi'nde Muharrem Ayı'nın ilk orucu açıldı Başkan Gökhan Yüksel, Muharrem Ayı'nın ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı Kartallı vatandaşlar, Muharrem Ayı'nın ilk gününde Kartal Cemevi'nde bir araya gelerek birlikte oruç açtı.

Kartal Cemevi'nde Muharrem Ayı'nın ilk orucu açıldı

Başkan Gökhan Yüksel, Muharrem Ayı'nın ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı

İSTANBUL - Kartallı vatandaşlar, Muharrem Ayı'nın ilk gününde Kartal Cemevi'nde bir araya gelerek birlikte oruç açtı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Muharrem Ayı'nın ilk gününde düzenlenen oruç açma yemeğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kartal Cemevi Vakfı tarafından vatandaşların sıcaktan etkilenmemesi için Cemevi'nin bahçesinde düzenlenen oruç açma yemeğine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş katıldı.

Oruç açma yemeğinde, Muharrem ayı ve Yas-ı Matem Orucu'nun anlamıyla ilgili konuşma yapılarak, tutulan oruçların kabul edilmesi için dua edildi. Duanın ardından, Muharrem ayının ilk orucu açıldı.

Muharrem ayında tutulan oruçların, birliğe ve kardeşliğe vesile olmasını temenni eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün Muharrem Ayı oruçları başladı. 1. günündeyiz. Kartal Cemevi Vakfındayız, sevgili başkanımızla beraber. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Orucumuzu açtık, Allah tutulan oruçları kabul etsin. Herkesin gönlüne göre versin. Bu bir yas orucu, matem orucu. Onun bilinciyle akıtılan gözyaşı veya tutulan yas yarınların dostluğuna, kardeşliğine, birliğine geçerli olur. Çünkü çok gözyaşı akıttı bu ülke, bu toplum, bu topluluk, bu coğrafya. Dolayısıyla inşallah güzelliklere, kardeşliğe, dostluğa vesile olur. Biz bugün Kartal Belediyesi olarak sadece hizmet ettik ve Kartal Cemevi'nde komşularımızla beraber olduk. Allah tutulan oruçları kabul eylesin diyorum" dedi.

Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, "Tüm canlarımızın tuttukları oruçlar, verdikleri lokmalar, yaptıkları ibadetler Allah katında kabul ve makbul olsun. Biz bu süreç içerisinde yas-ı muharremde bugüne kadar her daim döktüğümüz gözyaşları onun önemini ve İmam Hüseyin'in verdiği mücadelenin bilinciyle, onun bize bıraktığı mirasın verdiği hazla biz bugüne kadar bu mücadeleyi veriyoruz" dedi.

Öte yandan, 9-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Yas-ı Muharrem Orucu tutacak vatandaşlar için 12 gün boyunca Kartal Cemevi Vakfı, Uğur Mumcu Cemevi ile Hürriyet Mahallesi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nde oruç açma yemeği verilecek.

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Kartal Cemevi'nde Muharrem Ayı'nın ilk orucu açıldı
Kartal Cemevi'nde Muharrem Ayı'nın ilk orucu açıldı
Kartal Cemevi'nde Muharrem Ayı'nın ilk orucu açıldı
Kartal Cemevi'nde Muharrem Ayı'nın ilk orucu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan

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Kartal Cemevi'nde Muharrem Ayı'nın ilk orucu açıldı - Haberler
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