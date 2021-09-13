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Kartal Belediyesi'nden personele yönelik hijyen eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartal Belediyesi'nden personele yönelik hijyen eğitimi

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Belediye Başkanlığı Binası'nda görev yapan temizlik personeline, hijyen eğitimi verildi.

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Belediye Başkanlığı Binası'nda görev yapan temizlik personeline, hijyen eğitimi verildi.

Covid -19 virüsüne karşı kurum içinde oluşabilecek salgın tehdidini ortadan kaldırmak ve koruyucu önlemleri artırmak amacıyla belediye personeline belirli aralıklarla eğitim veren Kartal Belediyesi, söz konusu eğitimlerine birini daha ekledi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimde temizlik personeli, Covid-19 salgını ile birlikte önemi daha da artan hijyen çalışmaları hakkında uzun süre bilgilendirildi.

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, hijyen çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği ve korona virüsünün hangi temas noktalarında yayılma alanı bulduğu konusu ele alındı. Yaklaşık 6 saat süren eğitimin sonunda, temizlik çalışanları hijyen eğitimi konusunda merak ettiklerini eğitimcilere sordu.

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu eğitimle ilgili olarak, "Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak Covid -19 salgınına yönelik gerek sahada, gerek kurum içinde çalışan tüm personelimize virüsten korunmak ve yayılmasını önlemek için önemli bilgileri kapsayan çeşitli eğitimler verdik. Bugün de söz konusu eğitimlerimizden biri daha iç temizlik personelimiz için verildi. Personelimiz almış olduğu bu eğitim sayesinde, aynı zamanda korona virüsüne karşı önemli bir unsur olan hijyen noktasında daha da bilinçli olacak. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi'nden personele yönelik hijyen eğitimi

Kartal Belediyesi'nden personele yönelik hijyen eğitimi

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