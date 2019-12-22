Kartal %100 Ekolojik Pazar 10 yaşında

22.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:17

Kartal Belediyesi ve Buğday Derneği tarafından 2009 yılında kurularak ekolojik tarımla üretim yapan üreticinin, tüketici ile aracısız buluşmasını sağlayan Kartal Belediyesi %100 Ekolojik Pazar, 10. yılını birbirinden çeşitli etkinliklerle kutladı



Anadolu Yakası'nın ilk, İstanbul'un ikinci ekolojik pazarı olma özelliği taşıyan, sağlıklı bir alışveriş ve çekim merkezi olarak tasarlanan Ekolojik Pazar'da, meyve ve sebzelerin yanı sıra, pamuk, makarna, ekmek, bakliyat, şampuan, temizlik ve tekstilden oluşan birçok ekolojik ürün bulunuyor. Yalnızca sertifikalı ürünlerin satıldığı ve geniş ürün yelpazesine sahip olan pazar, İstanbullulara sağlıklı alışveriş imkanı sunuyor. Pazar alanı ayrıca; ekoloji konulu toplantılara, yaşam atölyelerine, sanat etkinliklerine ve konserlere de ev sahipliği yapıyor.



Kartal %100 Ekolojik Pazar, ekolojik ürün alışverişinin yanı sıra ekolojik yaşamın farklı alanlarında çeşitli etkinliklere katılım olanağı da sağlıyor. Pazarın müdavimleri, sabahın erken saatlerinden itibaren hem alışveriş ediyor hem de pazarda gerçekleşen etkinliklere, söyleşilere katılıyorlar. Bugüne kadar düzenlenen "bez çanta dikim" atölyesi, "gerçek temizlik" atölyesi, "takas-armağan şenliği", "gel oyna çocuk atölyesi", "ekolojik kitap şenliği", konserler, performanslar, pazarı kültürel ve sosyal anlamda da zenginleştirdi; "alış-veriş" mekanı olmanın ötesine taşıdı.



Kurulduğundan bu yana organik tarım sektörünün öncü girişimlerinden olan Kartal %100 Ekolojik Pazar, bugüne kadar organik süt türevi ürünlerin, istiridye mantarının, elma pekmezinin, baklavanın, ketçabın, helvanın, lokumun, hurmanın, ezmelerin, yufkanın ve daha birçok ürünün ilk defa piyasaya sunulduğu yer oldu. Yeni üreticiler veya mevcut üreticilerin yeni ürünleri ile daha da zenginleşti.



Sertifikalı organik ürünleriyle Kartallıların yanı sıra, İstanbul'un değişik semtlerinden sağlıklı yaşam tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Ekolojik Pazarda Zehirsiz Sofralar, Çocuk Oyun Atölyesi, Mum Yapımı Atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.



Ekolojik tarım, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren bir tarım şekli olduğu için sentetik kimyasal ilaçlar, hormonlar ve kimyasal gübrelerin kullanılmadığı, sürdürülebilir tek yöntem. Ekolojik tarımla üretilen ürünlerde GDO kesinlikle yasak. Sadece organik sertifikalı ürünlerin satıldığı %100 Ekolojik Pazarlar, böylece ekolojik tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte, gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı bir toplum yolunda dönüşüme hizmet ediyor.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekolojik Pazarımızın 10. yılını kutluyoruz. Bundan on yıl önce 2009 yılında bir önceki dönem belediye başkanımız ve Buğday Derneği ile beraber bir yolculuk başladı. O dönem Buğday Derneğinin başkanı Victor da bu işin içerisindeydi öncülerindendi ve bu geleneği biz de devam ettiriyoruz. Ekolojik pazarımızın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için hem üreticilerle hem tüketicilerle iş birliği içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bu ekolojik pazar Anadolu yakasında ilk ekolojik pazar, İstanbul'da da ikinci ekolojik pazar bu özelliğini korumaya çalışıyoruz, büyütmeye çalışıyoruz. Hem çocuklara hem gençlere hem de sağlık beslenmek isteyen insanlara iyi bir hizmet ortamı sağlamaya çalışıyoruz tabi bunda üreticilerin emeği çok büyük, belediyemizde görevli olan arkadaşlarımızın katkısı büyük onlara çok teşekkür ediyorum. Kartal Ekolojik Pazarı İstanbul'da marka olmaya devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA