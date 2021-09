Karşıyaka yeni bir kütüphaneye daha kavuştu

Toplumda okuma alışkanlığının artmasına katkı sağlamak ve edebi eserlere erişimi kolaylaştırmak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, kente yeni bir kütüphane daha kazandırdı.

"Veli Lök ve Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi" açıldı

Eğitimci-yazar Recai Şeyhoğlu'nun katkılarıyla kurulan "Veli Lök ve Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi" geniş katılımlı bir törenle hizmete açıldı. Demirköprü Mahallesi 6182 Sokak'ta bulunan kütüphanede, yaklaşık 2 bin 500 adet edebi eser halkın kullanımına sunuldu.

HER MAHALLEYE BİR KÜTÜPHANE

Prof. Dr. Veli Lök ve merhume Rasime Şeyhoğlu'nun adını taşıyan bir kütüphaneyi ilçeye kazandırmaktan büyük onur duyduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Kütüphaneler elbette çok değerli. Bunun için her mahallede kütüphane kurma hedefiyle yola çıktık. Sürekli yeni kütüphaneler açmaya devam ediyoruz. Rasime Şeyhoğlu'nu rahmetle, minnetle anıyorum. Muzaffer İzgü'nün söylemiyle 'Kütüphaneler İmparatoriçesi' olarak adlandırılmış olan Şeyhoğlu, bu nitelemeyi sonuna kadar hak ediyor. Bu, onun adıyla açılan 50. kütüphane. Bu kütüphanenin açılışına öncülük eden, katkı veren sevgili oğlu Recai Şeyhoğlu'na çok teşekkür ederim. Veli Lök hocam da biz hekimler için bir kahramandır. Hocaların hocasıdır; Türkiye'de ortopedi bilim dalının kuruluşu ve gelişmesinde büyük emeği olan bir hocadır. İstanbul Protokolü'nün de mimarıdır. İşkencenin aradan yıllar geçmesine rağmen teşhisini koyabilen yöntemi geliştirmiş, dünyanın her yerinde işkencenin etkili bir şekilde önlenmesinde büyük rol oynamıştır. Minnettarım size hocam. Sizinle aynı mesleği paylaşmaktan onur duyuyorum. Kütüphanemiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

"ATATÜRK'ÜN FİKİRLERİYLE YETİŞTİM"

Törene katılan Prof. Dr. Veli Lök de "Rasime Şeyhoğlu dostumla benim adıma açılan bu kütüphane beni çok mutlu etti. Oğlu Recai Şeyhoğlu yıllardan beri tanıştığımız, çok değerli bir kişidir. Her yönden kendisini takdir ediyorum. Ben bir köylü çocuğuyum. Atatürk'ümüzün eğitim fikirleriyle yetiştim. Kütüphane bizim gibi köylüler için çok önemli olmuştur. Köyümde ilk kütüphaneyi halkevleri döneminde ağabeyim açmıştı. O kütüphaneden köylü olarak yararlanmıştık. İkinci kütüphaneyi 27 Mayıs 1960'tan sonra ben ve köy enstitülü arkadaşlarım beraber açtık. Onlardan biri çocukluk arkadaşım Mehmet Mercanoğlu, şu an aramızda. Birlikte çok güzel işler yaptık kendisiyle köyümüzde. 3. kütüphane de şimdi aramızda olan, köyümüzün yıllarca muhtarlığını yapan Kemal Bozoğlan tarafından yapıldı. O da aramızda. Kendisi bu kütüphaneye benim ismimi verdi. Her kütüphane her zaman çok kıymetli, çok değerli. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"MİNNET DUYUYORUZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün "Rahmetli Rasime Şeyhoğlu gerçekten önemli bir şey başlatmış, ailesi de devam ettiriyor. Çok heyecan ve gurur verici. Ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum, öğrenciyken de Veli hocam ile birlikteliğimiz vardı. 1979 yılında memleketim olan Muğla'ya ortopedi uzmanı olarak döndüm. Hiçbir zaman sadece ortopedist değildim. İnsan odaklı bir yaklaşımla doktorluk yaptık; bize öğretilen, Veli hocamızın bizi yetiştirdiği şekilde insanlara yaklaştık. Doktorluğun yanında başka şeylerle de ilgilenmemiz, Türkiye'nin her türlü sorununa ilgi gösterip yapabileceğimiz bir şey varsa orada olmamız gerektiğini düşündük her zaman. Şimdi de görevimi yaparken aldığımız eğitim ve öğretiyle, bu terbiye ile hareket ediyorum. Bu kadar senede hocalarımın ve arkadaşlarımın başını öne eğdirecek hiçbir şeyde imzam yok. Hocalarıma ve arkadaşlarıma kendimi her zaman borçlu, sorumlu hissediyorum. O titizlik içinde görevimi yapıyorum. Umuyorum bu halde bitiririm. Sevgili hocamla burada olmak benim için çok farklı duygu. Hocam da yazardır. Çeşitli kitaplar yazmıştır. En önemlisi, ayrı ayrı kitabı yazılacak ve anlatılacak hikayesi olan öğrenciler yetiştirmiştir. Gerçekten size minnet duyuyoruz. Sevgimiz sonsuz. Bu değerli kütüphaneniz hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"HERKES KİTAP OKUSUN DİYE"

Rasime Şeyhoğlu'nun torunu Deniz Şeyhoğlu ise konuşmasında şunları kaydetti: "Kitaplarla, kültürel ve bilimsel birikimle barışık olan toplumların diğerlerine göre çok daha insanca yaşadığına tanık oluyoruz. Babaannem ve babamın çabası da bu doğrultuda oldu hep. Herkes kitap okusun diye 19 yıldır köylerde, beldelerde kütüphaneler açıyoruz. Daha sonra bu imeceyi mahalle ve semt boyutuna taşımaya özen gösterdik. Gücümüz yettikçe de bu yolda yürümeye çalışacağız. 50'nci adımdayız. Şimdiye kadar attığımız adımlarda birçok kişi ve kurumun desteğini aldık. Bu kurumların biri de Karşıyaka Belediyemiz. Başta Cemil Tugay olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz. Belediyemizin her semtte kütüphane açma niyetini ve çabasını gördükçe biz de elimizden geleni yapacak ve başkanımıza destek olmayı sürdüreceğiz."

Ayrıca CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kültür eski Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı da konuşmalarında Veli Lök ve Rasime Şeyhoğlu gibi çok değerli iki ismi yaşatacak bu kütüphanenin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti.

KÜTÜPHANE HAKKINDA

Hafta içi her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Veli Lök ve Rasime Şeyhoğlu Kütüphanesi'nde; Türkçe ve çeviri edebiyat, inceleme- araştırma, süreli yayınlar, referans kitaplar ve yaş gruplarına ayrılmış çocuk kitaplarından oluşan 2 bin 500 eser bulunuyor. Üyeler kütüphaneden 15 gün içinde 2 adet kitap ödünç alabiliyor. Dileyen vatandaşlar kitap bağışında da bulunabiliyor. Ayrıca kütüphanenin içerisinde çalışma masaları bulunuyor ve ücretsiz internet hizmeti sunuluyor.

Kaynak: Bültenler