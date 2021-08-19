Karşıyaka'ya Yaşar Aksoy kitaplığı

Karşıyaka Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde oluşturulan ve Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy'un adını taşıyan kitaplığın açılışı gerçekleştirildi.

Aksoy'un büyüdüğü sokakta açılan, mahalle sakinlerinin de destek verdiği kitaplığın açılışında duygusal anlar yaşandı.

"SOKAĞIMA BAĞLIYIM"

Törende konuşan Yaşar Aksoy, sokağına olan bağlılığını anlatarak, "Bu sokakta osmanlı zamanında Osmanlı Rüştiyesi'nde dedem öğretmendi, daha sonra rüştiye kapandıktan sonra kurulan Kız Muallim Mektebi'nde annem öğretmendi. Annem beni okula götürürdü, ben Karşıyaka Lisesi'nde büyüdüm. Annem dedemle birlikte bu yol üzerinde bir evde otururken babam da o evde yaşamıştır. Ben de doğduktan bir sene sonra bu sokağa taşındım, bu sokaktan okula gittim. 15 yaşındayken mahalle takımı kurduk, formasını hala saklıyorum. İşte ben buyum, sokağıma böyle bağlıyım" diye konuştu. Aksoy daha sonra kitaplığın açılmasına katkı koyan arkadaşlarını yanına çağırarak uzun yıllardır sakladığı ve çocukluğunda giydiği yeşil-kırmızı formayı çantasından çıkararak davetlilere gösterdi.

BAŞKAN TUGAY: "BENİM İÇİN BİR ONUR"

Duygulu anlar yaşadığın belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da, "Mahalle sakinlerimiz kendi aralarında imza topladılar, kitap topladılar; biz de bizden talep edileni yerine getirdik. Bahçelievler mahallesi sakinlerinin yazmış olduğu bu güzel hikayenin katılımcısı olmak benim için bir onur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"KARŞIYAKA ÖNEMLİ BİR KENT"

Karşıyaka'nın Türkiye'ye ışık saçan bir kent olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan şunları söyledi: "Burası çok önemli bir yer. Her zaman Karşıyakalı olmak ne güzel diye düşünürdüm. Bu sadece bölgenin güzelliğiyle ilgili değil, Karşıyaka Türkiye'ye aydınlık saçan bir kent. Yaşar Aksoy gibi değerlerin burada olması da apayrı bir ışık saçar. Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay, liyakat ve vefayı bir araya getirebilen bir insan. Buraya bu kitaplığın kazandırılması çok önemli, bu sebeple emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

FİDAN DİKİLDİ

Konuşmaların ardından Yaşar Aksoy'a, kitaplığın oluşturulmasını organize eden Mehmet Karal'a plaket takdim edildi. Mehmet Karal, kitaplığın oluşturulmasına büyük katkı sunan ağabeyi Cevdet Karal adına hazırlanan plaketi de aldı. Destekleri sebebiyle Ege Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu adına Necmiye ve Erhan Sivrioğlu'na, Serdar Çoban'a, mahalle sakini Dilek Bilgin'e Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Ahmet Diker'e, Olkan Aldağ'a ve Sema Taş'a teşekkür belgesi verildi. Ardından katılımcılar kurdele kesimini yaparak kitaplığın resmi açılışını gerçekleştirdi. Günün anlam ve önemine istinaden kitaplığın önünde bulunan boş alana fidan dikildi. Dikilen hatmi ağacı fidanına can suyunu Başkan Tugay mahallenin çocukları ile birlikte verdi.

Yaşar Aksoy Kitaplığı'nın açılışına Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kültür eski Bakanı Burhan Suat Çağlayan, İl Müftü Yardımcısı Rahmi Yiğit, eski milletvekili Ali Rıza bodur, Karşıyaka İlçe Müftüsü İsa Gürler, Yaşar Aksoy, mahalle sakinleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yaşar Aksoy Kitaplığı yaklaşık 2 bin 200 kitaptan oluşuyor.

Kaynak: Bültenler