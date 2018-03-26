Karşıyaka Viyadüğünde Sona Gelindi

Sivas'ta Şehir merkezi ile Karşıyaka mahallesini en kısa mesafeden birbirine bağlayacak olan viyadük inşaatında sona yaklaşıldı.

Sivas'ta Karşıyaka mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda Sivas Belediyesi tarafından başlatılan viyadük inşaatı da tamamlanma noktasına geldi. Belediye Başkanı Sami Aydın, Özbelsan AŞ Genel Müdürü Şaban Kaya projede gelinen aşamayı yerinde inceledi.

Viyadük projesinde üst geçidin tamamlandığını dile getiren Başkan Aydın; "Üst geçidin devamında bulunan alanda dolgu çalışmaları yapılıyor. İnşallah bir hafta, on gün içerisinde DSİ'den çevre yoluna olan bağlantıyı tamamlamış olacağız. Burası tamamladıktan sonra birinci bölüm trafiğe açılabilecek." dedi.

Çevre yolundan yeni köprüye uzanan kısımda da yol çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Aydın, "Köprüdeki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu bölümde köprü ile beraber yıl içerisinde Karşıyaka'ya bağlanmış olacağız. Tabi bu sadece Karşıyaka-şehir bağlantısı değil... Aynı zamanda stadyum, okullar bölgesi, şehir bağlantısı ve Karşıyaka bağlantısını da güçlendirecek önemli bir çalışma. Özellikle kış döneminde havalarında iyi gitmesiyle beraber bu çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlandı. Beklediğimizden daha kısa zamanda Karşıyaka Köprüsü ve bağlantı yolları hizmete girmiş olacak. Bu yol Karşıyaka'yı sadece Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na değil, aynı zamanda Menderes Caddesi güzergahından Mevlana Tüneli'ne ve tünelden Alibaba bölgesine, Kılavuz bölgesine bağlayan bir ringi sağlamış olacak. O açıdan şehrimizin ulaşımı ve Karşıyaka'nın şehirle bütünleşmesi noktasında önemli bir ana arterin parçası" dedi. - SİVAS