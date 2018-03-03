Karşıyaka Vecdi Altay'ı Andı

Karşıyaka Belediyesi, geçen ay yaşamını yitiren Gazeteci-Yazar ve Karşıyaka Çocuk Kulübü'nün sorumlusu Vecdi Altay'ı andı. Aile bireyleri, sevenleri ve gazeteci dostları Altay ile ilgili anılarını anlattı, duygusal anlar yaşandı.

Çarşı Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Vecdi Altay'ın kızı Ekin Altay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, gazeteci ve yazarlar, meclis üyeleri ve bürokratlar da katıldı. Vecdi Altay'ın yaşamından kesitler sunan slayt gösterisi duygusal anların yaşanmasına neden olurken, tören öncesinde Altay için lokma da döküldü.

Vecdi Altay'ın kızı Ekin Altay "Bir insanın sahip olabileceği en iyi babaya sahip olduğum için çok şanslıyım. Hala O'nun hayali ile dertleşiyorum" dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de "Vecdi Altay bir çocuk babasıydı ama binlerce çocuğun da abisiydi! Son dönemlerinde ona en büyük desteği Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar verdi. Tüm gazeteciler adına teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR