Karşıyaka ''En İyi Narkotik Polisi: Anne '' sloganı ile yürüdü
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Karşıyaka ''En İyi Narkotik Polisi: Anne '' sloganı ile yürüdü

Karşıyaka ''En İyi Narkotik Polisi: Anne '' sloganı ile yürüdü
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından "Madde Bağımlılığıyla Mücadele" kapsamında' 'Karşıyaka Sağlığını Koruyor'' ve ''En İyi Narkotik Polisi: Anne '' sloganı ile yürüdü.

Karşıyaka'da yöneticiler, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte "Bağımlılıkla Mücadele" kapsamında, farkındalık geliştirme, bilinç oluşturma, önleme ve koruma amacıyla sağlıklı yaşamı ön plana çıkarıldığı bir dizi etkinlik ve farkındalık yaratmak için bir yürüyüş düzenlendi.

"Madde Bağımlılığıyla Mücadele" kapsamında düzenlenen etkinlik, Karşıyaka Fevzi Paşa Ortaokulunda ağaç dikimi ile başladı. Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen sergi gezildi, zeybek gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı. Daha sonra etkinliğe katılanların "Karşıyakalıyım sağlığımı koruyorum", 'En İyi Narkotik Polisi: Anne '' sloganlarının yazılı olduğu tişört, şapka ve maskelerle öğrencilerin taşıdığı dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri, bisiklet ve okçu gurubu ile Hükümet Konağından yürüyüşe geçildi. Gurubun Kemalpaşa caddesinde geçişi sırasında vatandaşlar büyük destek ve tezahüratlarda bulundu.

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nda son bulan yürüyüş sonrasında saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Karşıyaka Kültür Derneği tarafından sirtaki ve dans gösterisi yapıldı.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır "Bağımlılıkla Mücadelenin" önemine değinerek şunları söyledi. "Bağımlılıkla mücadele biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yaklaşımlarla desteklenmelidir. İlçemizde yaşayan her bireyin sorumluluk alması ve destek olması önemlidir."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ise Okullardan başlayan önleyici çalışmaların ve sağlıklı yaşam modelinin Karşıyaka İlçesinde yaşayan her bireye ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Karşıyaka Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Yaşar Özcan, Müftü İsa Gürler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Metin Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Musa Yelek, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Üngür, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Bültenler

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