KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - - Karşıyaka'da deniz taştı, tramvay ve deniz seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları bugün de devam etti

İZMİR - İzmir'de dün meydana gelen şiddetli fırtına, bugün de etkisini sürdürüyor. Fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde yer yer deniz taşması yaşanırken, tramvay seferleri deniz taşmasından dolayı, deniz seferleri de olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildi.

İzmir'de, dün gün boyu hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına, bugün de devam ediyor. Güneybatı yönünden esen şiddetli rüzgar, Karşıyaka Bostanlı mevkiinde yer yer deniz taşmasına sebep oldu. Deniz taşmasından dolayı tramvay seferlerinin Ataşehir-Yunuslar, Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında gerçekleştirileceği, Yunuslar-Nikah Sarayı durakları arasında ulaşımın ESHOT ile sağlanacağı ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karşıyaka Yelken Kulübü mevkiinde deniz taşması sonucu oluşan su birikintilerini araçlarla tahliye etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün akşam Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şiddetli fırtınaya karşı kent genelinde 749 personel ve 200'den fazla araç ile teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Fırtına bazı ilçelerde 100 kilometreyi buldu

Dün İzmir'deki kuvvetli fırtına nedeniyle kent genelinde 33 ağaç zarar gördü, fırtına Menderes, Tire, Karaburun ve Foça'da çatıların uçmasına neden oldu. Kuvvetli fırtına bazı ilçelerde 100 kilometreyi buldu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 6 (50 km saat) ila 8 (75 km saat) bofor kuvveti ile rüzgar hızı olduğunu belirtirken, bu veri anlık olarak da 100-110 km saat olarak ölçüldü. Bu rüzgar hızına karşılık yapılan dalga boyu tahminine göre, dalga boyu 4 ila 5.5 metreye ulaştı. Rüzgarın güney batıdan gelmesi sebebiyle deniz taşmasının Karşıyaka ilçesinde yaşadığı belirtildi. Kentte rüzgarın hızı Narlıdere'de saatte 110, Karaburun'da 99, Foça ve Urla'da 98, Tire'de 93, Güzelbahçe'de 79, Konak'ta 77 ve Karşıyaka'da 76 kilometreye ulaştı. 30 ilçede 56 istasyon ve 350 personel ile görev yapan İzmir İtfaiyesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.