Karşıyaka'da asfaltsız yol kalmayacak

08.10.2019 14:41

Sivas'ta Karşıyaka Mahallesi'nin stabilize yolları sıcak asfaltla buluşuyor.



SİBESKİ Müdürlüğü tarafından altyapıdaki eksiklikleri tamamlanan ara sokaklarda Fen İşleri ekipleri asfaltlama çalışması başlattı. İlk etapta alt yapısı tamamlanan 20 sokakta çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çalışmaları yerinde denetledi.



Mahalle Muhtarı Çetin Aydın yaptığı açıklamada, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka Mahallesi'ne verdiği önem gözler önündedir. İşte hizmet budur, gönül belediyeciliği budur. Altyapının yenilenmesi ve asbest boruların değiştirilmesinin de sözünü aldık. Önümüzdeki dönemde de çalışmalar devam edecek. Kendilerine mahallem adına çok teşekkür ediyorum." dedi.



Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında çalıştığını belirten Bilgin, "Öncelikle acil olan 20 sokakta asfalt çalışması yapıyoruz. Geri kalan bölgeler ise altyapısında eksiklik bulunan sokaklar. İnşallah seneye altyapılarını tamamladıktan sonra Karşıyaka'nın tüm sokaklarını şehrimize yakışır şekilde düzenleyeceğiz. Bizim ekip olarak davamız ve derdimiz, altyapısını tamamlamış, gelişmiş, hemşerilerimizin yaşamaktan mutlu oldukları bir şehir imar etmek. Bunu da yaparken 65 mahallemizin acil olan sorunlarından başlamak kaydıyla eşit ve adil şekilde hizmet edeceğiz. Burada bizim en büyük gücümüz milletimizin duası ve desteğidir." şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA