Karşıyaka Belediyesi halkın yanında

Karşıyaka Belediyesi, pandemi ile mücadelede alınan tam kapanma kararı ile birlikte başlayan süreçte vatandaşlara sunulacak hizmetin kesintiye uğramasının önüne geçmek amacıyla bir dizi çalışmayı hayata geçirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, vatandaşın sağlığı ve huzuru için çalıştıklarını belirterek, "Karşıyaka'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın her sıkıntısına ortak olmaya, destek olmaya hazır bir belediyeleri var. Karşıyaka Belediyesi, belediye başkanından personeline kadar Karşıyaka halkının yanında olmaya hazır" dedi.

Yaklaşık 3 hafta boyunca devam edecek olan tam kapanma sürecinde Karşıyaka Belediyesi bazı birim ve müdürlükleri ile hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Cemil Tugay, meclis üyeleri, belediye bürokrat ve personeli 17 günlük kapanmanın her gününde bir mahallede olacak. Şu ana kadar İmbatlı, Aksoy, Yalı ve Şemikler mahallesinde gerçekleştiren çalışma kapsamında mahallenin genel temizliği ve ilaçlaması yapılırken, çevre kirliliği oluşturulan atık ve çöpler Başkan Tugay ve beraberindeki ekip tarafından toplandı. Ayrıca mahalle sakinleriyle de bire bir diyalog kuran Başkan Tugay; vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi, ihtiyaçları yerinde tespit etti.

CAN DOSTLARIN BELEDİYESİ

Kapanma sürecinde vatandaşların evde olması sebebiyle sokak hayvanlarının beslenmelerinin aksamaması için, mahallelerde bulunan beslenme noktalarına taze mama ve su bırakıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli tarafından can dostlar kontrol edildi. Karşıyaka'da can dostların ihmal edilmeyeceğini vurgulayan Tugay, "Kedi ve köpek hastanemizde nöbetçi hekimlerimiz 24 saat çalışıyor. Karşıyaka'da herhangi bir can dostun sahipsiz kaldığını düşünmüyorum. Halkımız da besliyor, onlara sahip çıkıyor. Tek ricam bu beslenmenin rastgele yapılmaması, çevreye de duyarlı olunması. Herhangi bir yerde aç kalma ihtimali olan bir hayvan gördüğümüzde besliyoruz. Can dostları ihmal etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından da bazı düzenlemeler hayata geçirildi. Bu kapsamda; tam kapanma sürecinde her gün nöbetçi veteriner hekim ve personel normal dönemlerde olduğu gibi çalışmalarına devam edecek. Günlük olarak hasta, yaralı, acil müdahaleler dışında 2 adet veteriner ekip aracı ile sokak hayvanlarının beslenmesi yapılacak. Mevcut kedi evlerinin, su ve beslenme odaklarının bakım-onarım ve temizlik, dezenfeksiyon çalışmaları programlı bir şekilde yapılacak. Belediye tarafından yapılan yapılacak olan sokak çalışmalarına ekip desteği sağlanacak. Tüm çalışmalar gönüllü vatandaşlar ile organize olarak birlikte gerçekleştirilecek. Kaymakamlık tarafından oluşturulan "HAYDİ" grubu ile Tarım İlçe Müdürlüğü çalışmalarına destek verilecek. Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Örnekköy ve Mavişehir klinikleri 10.00 ile 16.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

ÖDEME İŞLEMLERİNDE KOLAYLIK

Saha çalışmalarının yanı sıra ana binada hizmet veren birimlerin çalışma sistemleri de mağduriyete sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlendi. Bu kapsamda vatandaşların Karşıyaka Belediyesi'ne gerçekleştirdikleri ödemeler için online ödeme sistemi getirildi. Vatandaşlar Karşıyaka Belediyesi'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasındaki E- Belediye Hizmetleri bölümünden ödemelerini kredi kartı ile kolayca yapabilecek. Ayrıca 3-31 Mayıs tarihleri arasında, Bostanlı Park Kafe ve Şemikler Ahmet Piriştina Kültür Merkezi içerisinde olmak üzere iki ayrı vezne hizmet noktası bulunacak. Bu noktalarda hafta sonları ve Ramazan Bayramı haricindeki günlerde, 10.00-12.30 ile 13.00-15.00 saatleri arasından ödeme ve vezne hizmetleri gerçekleştirilebilecek.

YAŞLI DOSTU KARŞIYAKA

Belediye; Karşıyaka nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların sağlığı ve güvenliğini korumak, ihtiyaçlarını karşılamak için de bir takım çalışmaları faaliyete geçirdi. Karşıyakalı büyükler evlerindeki küçük arıza, tamir ve bakım ihtiyaçları için belediyeden ücretsiz hizmet talep edecek. 444 1 575 numaralı çağrı merkezi ile 0530 125 13 55 numaralı WhatsApp ihbar hattını arayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet verilecek. Ayrıca tam kapanma sürecinin Mayıs ayı emlak vergilerinin ödendiği döneme denk gelmesi sebebiyle, 65 yaş üstü vatandaşlar için evden ödeme hizmeti de verilecek. Vatandaşlar ilgili numaraları arayıp bildirdikleri takdirde evlerinden ödeme yapabilecek.

Karşıyaka'nın yaşlı nüfusa sahip bir kent olduğunu bu nedenle büyüklere yönelik daha fazla çalışma yapmayı planladıklarını aktaran Belediye Başkanı Tugay, "Özellikle yaşlı insanlarımız ve ekonomik sıkıntı içerisinde olan insanlarımız bu dönemde yalnız bırakılmamalı. Bu düşüncelerle yaşlılarımıza yönelik biraz daha yakın takip programları oluşturmaya ve onların sorunlarıyla daha yakından ilgilenmeye çalışıyoruz. Karşıyaka'da 60 yaşın üstünde yaklaşık 75 bin tane insan var, nüfusu biraz daha yaşlı olan bir kent. O nedenle bizim için daha önemli, onlar için elimizden geleni yapacağız" dedi.

7/24 HİZMET ANLAYIŞI

Kapanma sürecinde Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Hizmetleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Temizlik İşleri, Zabıta, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Park ve Bahçeler Müdürlükleri de rutin çalışmalarına devam edecek. Ayrıca çağrı merkezi ve whatsapp ihbar hattı dışında 399 40 00 numaralı santral de acil durumlar için 7/24 ulaşılabilir durumda olacak.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Süreç içerisinde belediye yatırım ve çalışmalarının aksamadan devam edebilmesi için bir plan dahilinde hareket edileceğini de bildiren Başkan Tugay, "Sahadaki yatırım çalışmalarımızı akıllı bir plan dahilinde yürüteceğiz. Bazı ana arter ve yolların tamir edilmesi gibi çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Kendi park yapımı ve bisiklet yolları, yol tamiri çalışmalarımız var. Bunlara son sürat devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımız ihtiyaçları isteği ve talepleri olduğunda bize ulaşabilir ve lütfen ulaşsınlar. Her ne olursa olsun talepte bulunabilirler yeter ki bizim yapabileceğimiz bir şey olsun" diye konuştu.

Ayrıca Karşıyaka'da bulunan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlara da Ramazan ayı boyunca sıcak akşam yemeği dağıtıldı. Anlaşmalı firmanın profesyonel mutfağında hazırlanan yemeklerin dağıtımı, uzman personeller tarafından pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra dar gelirli vatandaşlara sebze ve meyve dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler