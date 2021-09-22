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Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen işadamı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen işadamı tutuklandı Fabrikayı boşaltıp gitti "Benim herhangi bir sorumluluğum yoktur" dedi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde karşılıksız çek vererek onlarca kişiyi mağdur ettikten sonra, fabrikayı boşaltarak 200 milyon TL'lik mal ile...

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - - Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen işadamı tutuklandı

Fabrikayı boşaltıp gitti "Benim herhangi bir sorumluluğum yoktur" dedi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde karşılıksız çek vererek onlarca kişiyi mağdur ettikten sonra, fabrikayı boşaltarak 200 milyon TL'lik mal ile kayıplara karıştığı iddia edilen işadamı tutuklandı. ifadesinde tüm borçlarının şirketini devrettiği kişiye ait olduğunu iddia eden işadamının, "Benim herhangi bir sorumluluğum yoktur" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasının sahibi F.B.K., iddialara göre karşılıksız çek vererek Kocaeli'deki bir çok firmadan bilgisayar, tencere, ayakkabı, iş makinesi, kaynak makinesi gibi ürünler satın aldı. Ödeme gününde ise bankaya giden firma sahipleri, F.B.K.'nın verdiği çeklerin karşılıksız olduğunu gördü. F.B.K.'nın fabrikasına giden mağdurlar, fabrikanın girişine "kiralık" yazısının asıldığını ve içerisinin boşaltıldığını görünce büyük şok yaşadı. Mağdurlar daha sonra Kocaeli Adliyesine giderek F.B.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. F.B.K. isimli şahsın karşılıksız çek vererek aldığı malları fabrikada depoladığı ve Kurban Bayramı tatilinde ise tırlarla kaçırdığı iddia edilirken, şahsın yaklaşık 200 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirtildi.

Gözaltına alındı, tüm suçlamaları reddetti

Mağdurlardan art arda gelen suç duyurusu sonrasında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından F.B.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararının ardından F.B.K., İstanbul'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan F.B.K.'nın ifadesinde, "Ben dolandırıcılık kasıtıyla herhangi bir harekette bulunmadım. Ben sanayiciyim. Söz konusu işyerini N.O. isimli bir vatandaşa Temmuz ayı içerisinde devrettim. İş yapmak istediler, ben de bu işyerini 8 buçuk milyon TL karşılığında devrettim. İş yerinin boşaltılmasından haberim yoktu. Pandemi sürecinden sonra em işyerimizin hammaddesi amacıyla hem de piyasaya al-sat yapmak üzere bir miktar malzemeyi çeşitli şirketlerden, şahıslardan satın aldık. Bunların karşılığında çekler verdik. Devrinden sonra söz konusu çeklerin karşılıksız çıktığını öğrendim. Şirketi devrettiğim şahıs ile aramızdaki anlaşmaya göre şirketin tüm borçları, alacakları bu devrettiğim şahısa geçmiştir. Benim herhangi bir sorumluluğum yoktur" diyerek koşulsuz serbest bırakılmasını talep ettiği öğrenildi.

Cezaevine gönderildi

Alınan ifadesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, F.B.K.nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen işadamı tutuklandı

Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen işadamı tutuklandı

Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen işadamı tutuklandı

Karşılıksız çekle 200 milyon vurgun yaptığı iddia edilen işadamı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Son Dakika Haberleri
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