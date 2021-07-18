Kars ve Ardahan'da bıçak ustaları Kurban Bayramı mesaisinde

Kars ve Ardahan'da bıçak ustaları, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kars ve Ardahan'da bıçak ustaları, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlardan gelen talepleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

Cengiz Topel Caddesi'nde bıçak ustalığı yapan Suat Baydağ, AA muhabirine, bıçakların bakımını yapmak için gelenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Kentin tek bıçak ustası olduğunu ifade eden Baydağ, "Vatandaşlar daha çok bıçaklarını biletmek için geliyor. Normal zamanlarda günlük 300-350 bıçak tamiri yaparken bayram dolayısıyla bu sayı 3 bin 500'e çıkmış durumda. Vatandaşların rahat bir şekilde kurbanlarını kesebilmesi için yoğun bir mesai harcıyoruz." dedi.

Sarıkamış ilçesinde çalışan bıçak ustası Salim Altay ise arife günü işlerin daha da yoğunlaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Ardahan

Ardahan'da da bıçakçılar, kentin farklı noktalarına kurdukları tezgahlarda vatandaşların kurbanlıklarını kesmek için kullanacağı bıçaklarını bilemek için çaba gösteriyor.

Kentte 37 yıldır bıçak bileyen 57 yaşındaki Halil Bulutlar, kentin en işlek noktasına kurduğu tezgahında vatandaşlardan gelen talebe yetişmeye çalışıyor.

Erken saatte mesaiye başlayan Bulutlar, günde yüzlerce bıçak bilediğini belirterek, "Bayrama bir gün kalana kadar çalışacağım. Çok yoğunum. Bugün bıçak, balta ve keser gibi aletlerin sayısı attı. Akşama kadar bilediğim eşyaların sayısı bini aşar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan