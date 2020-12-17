Kars Valisi Türker Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kars Valisi Türker Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:15
Kars Valisi Türker Öksüz, AA'nın

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Öksüz, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğrafını seçen Vali Öksüz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Vali Öksüz, oylama sonrası yaptığı açıklamada, fotoğrafların 2020 yılı içerisinde yaşanan olayları simgeleyen, üzüntüyü, endişeyi ve acıyı ifade eden kareler olduğunu söyledi.

Önümüzdeki yıl için sevinci ve mutluluğu ifade eden fotoğraflar beklediklerini belirten Öksüz, şöyle konuştu:

"Fotoğrafı çekenler bu duyguları yansıtarak çekmiş, hepsini tebrik ediyorum. Ben de bir fotoğrafta koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına oy kullandım. Sağlık çalışanlarımız hakikaten insan üstü gayretle, hayatını tehlikeye atarak tüm vatandaşlarımıza şifa dağıtmaya çalışıyor. Diğer tercihim ise Çıldır Gölü'nde belki dünyada çok az yerde olabilecek buzun üstünde futbol heyecanı oldu. Tabii Çıldır Gölü çok önemli bir yer. Orada hem balıkçılık faaliyetleri, buz üzerinde yapılan faaliyetler, Kars'ın kış turizminde ne kadar önemli bir şehir olduğunu ifade ediyor. Tüm fotoğraflar birbirinden değerli ve güzel."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

İlgili Haberler

Yozgat Valisi Polat AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Yozgat Valisi Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Valisi Sarıibrahim, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Valisi Sarıibrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Haluk Levent İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Abdullah Avcı Özgür Yankaya Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Pfizer İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars Valisi Türker Öksüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:18:53. #1.14#
title