Şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

Kars'ın Arpaçay, Akyaka ve Kağızman ilçelerinde şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

Kars'ın Arpaçay, Akyaka ve Kağızman ilçelerinde şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı, Koçköy, Yalınçayır, Kağızman'ın Aşağı Kümbet ile Akyaka'nın Büyük Durduran ve Esenyayla köylerinde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısında hasar oluştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Taşbaşı köyünde evinin çatısı uçan Dural Daşdemir, gece şiddetli rüzgar nedeniyle korkunç bir sesle uyandıklarını belirterek, "Elektrikler gitti. Çok şiddetli bir rüzgar vardı ve çatıyı uçurdu. Yaklaşık 80 metrekarelik bir alan kullanılamaz hale geldi. Böyle bir mağduriyet yaşadık. Rüzgar, sacı ve tahtalarını paramparça etti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik