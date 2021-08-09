Kars'ta sel sularına kapılan kadın ölü bulundu
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Kars'ta sel sularına kapılan kadın ölü bulundu

Kars'ta sel sularına kapılan kadın ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Kağızman ilçesinde sele kapılan kadın, köyünden 25 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sele kapılan kadın, köyünden 25 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak bazı yerlerde sele neden oldu.

Kağızman ilçesi Dibekkaya köyünde dere kenarında bulunan oğluna bakmak için giden 30 yaşındaki Meryem Nazik, aniden gelen sel suyuna kapıldı.

Durumu fark eden köylüler Nazik'i kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan aramada Nazik'in cansız bedeni Dibekkaya köyünden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Akçay köyünde bulundu.

Ağacın dibinde bulunarak su içinden çıkarılan Nazik'in cenazesi, otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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