Kars'ta bomba arama köpeği "Öfke"nin gösterisi minikleri eğlendirdi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, jandarmanın faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte Türk bayrağı ve balon armağan edilen ilkokul öğrencileri, bomba arama köpeği "Öfke"nin yaptığı gösteride eğlenceli anlar yaşadı.

İlçedeki 4 okulda eğitim gören çok sayıda öğrenci, jandarmanın faaliyetlerinin anlatılması amacıyla Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına davet edildi.

Jandarmanın araçlarıyla okullardan alınıp ilçedeki jandarma komutanlığı yerleşmesine getirilen öğrencilere, jandarmanın yürüttüğü faaliyetler anlatıldı.

Etkinlikte balon, Türk bayrağı ve boyama kitabı hediye edilen öğrencilere askerlerin faaliyetleriyle ilgili film de izletildi.

Öğrenciler, jandarma arama kurtarma (JAK) timlerince hazırlanan alanda askerlerce ip üzerinde makaralı aparatla kaydırılarak eğlenceli anlar yaşamaları sağlandı.

Etkinlikte, jandarma bomba arama köpeği "Öfke" de eğitmeni uzman çavuş Mürsel Ergişi'nin komutlarıyla öğrencilere gösteri sundu.

Gösteride ilk olarak kutuya saklanılan bomba ve silahı bulan Öfke daha sonra patisiyle öğrencileri selamladı.

Alandaki atlama rampaları, boru ve köprüden oluşan parkuru başarıyla tamamlayan "Öfke" öğrencilerden büyük beğeni ve alkış aldı.

Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Vedat Koç, AA muhabirine, öğrenciler için çok etkileyici program olduğunu belirterek, "İlçe jandarma komutanlığımız öğrencilerimizi davet etti. Güzel gösteriler yaptılar, öğrencilerimiz de bizde mutlu olduk, jandarma komutanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Program, JAK timlerinin kullandığı araç gereçlerin öğrencilere tanıtılmasıyla son buldu.

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