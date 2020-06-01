Kars'ta balıkların ölüm göçü başladı
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Kars'ta balıkların ölüm göçü başladı

Kars'ta, tatlı su kefalleri yumurtalarını bırakmak için ölüm göçüne başladı.

Kars'ta balıkların ölüm göçü başladı
01.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:24

Kars'ta, tatlı su kefalleri yumurtalarını bırakmak için ölüm göçüne başladı.

Kars'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hidro Elektrik Santrali Barajı önüne gelen binlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol alarak yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkmaya çalışıyor. Tatlı su kefalleri yumurtalarını bırakmak için adeta ölümüne mücadele veriyor.

"Yüzlercesi martılara yem oluyor"

Tatlı su kefallerinin üreme alanı olan akarsularda göçün başlaması ilginç görüntüler oluşturuyor. Kars Çayı'nda yaşayan tatlı su kefallerinin her yıl Haziran ayında üreme dönemi nedeniyle akarsularda göç etmek için verdiği mücadele ilginç görüntülere sahne oluyor. Baraj tribünleri önünde atlayarak yukarıya çıkmaya çalışan balıkların bir çoğu ise martılara yem oluyor.

Hidro Elektrik Santrali Barajı önünde toplanan binlerce balık, yumurtalarını bırakmak üzere barajın akarına atlayarak yukarı çıkmak istiyor. Ancak yüksek olan baraj setini aşamayan balıklar her defasında düşerek tekrar atlıyor. Balıkların göçünü izlemek için ise vatandaşlar bölgeye akın ediyor.

"Doğal ve yapay engelleri atlayarak aşmaya çalışıyorlar"

Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor ya da balıkçılar tarafından avlanıyor. Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise zıplayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların ölümüne göçü kameralara yansıdı. - KARS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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