KARS Polisler, Filiz'in akülü araba hayalini gerçekleştirdi
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KARS Polisler, Filiz'in akülü araba hayalini gerçekleştirdi

Polisler, Filiz'in akülü araba hayalini gerçekleştirdiKARS Emniyet Müdürlüğü, fiziksel engelli Filiz Yıldız (30), 20 yıldır beklediği akülü arabaya kavuştu.

KARS Polisler, Filiz'in akülü araba hayalini gerçekleştirdi
01.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:58

Polisler, Filiz'in akülü araba hayalini gerçekleştirdi

KARS Emniyet Müdürlüğü, fiziksel engelli Filiz Yıldız (30), 20 yıldır beklediği akülü arabaya kavuştu. Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Yüksek'in teslim ettiği arabasına binen Filiz Yıldız, büyük sevinç yaşadı. Merkez Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Zeynep-Nurettin Yıldız ailesinin 4 çocuğundan biri olan Filiz Yıldız, 10 yaşındayken geçirdiği felç sonrası yürüyemez oldu. Kış aylarında evinden çıkamayan yazın ise günlerini sandalye üzerinde geçiren Filiz Yıldız'ın akülü araba istediğini öğrenen Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri harekete geçti. Kısa sürede temin edilen akülü arabayı Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Yüksek ile Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Yunus ekipleri Filiz'inr Şehitler mahallesindeki evine götürdü. Evinin önüne konulan sandalyede oturan Filiz, kendisine getirilen akülü arabayı görünce büyük sevinç yaşadı. Yıllardır beklediği akülü arabasına annesi Zeynep (58) ve ablası Türkan'ın (32) yardımıyla binen Filiz, polis memurlarından nasıl kullanacağına dair kısa bir ders aldı. Filiz, yeni arabasıyla evinin önünde hemen kısa bir tur attı. Akülü araba kullanımı konusunda abla Türkan'ı da bilgilendiren polis memurları, bir süre Filiz'in sürüşünü izledi. Polisleri çok sevdiğini söyleyen Filiz, hayal ettiği akülü arabaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Eşini 10 yıl önce kaybeden anne Zeynep Yıldız ise kızını mutlu görmenin sevincini yaşadığını vurguladı. Çok mutlu olduklarını ifade eden abla Türkan Yıldız ise "Filiz 20 yıl önce bir felç geçirdi. Doktorlara götürdük bir çare bulamadık. Biz bugüne kadar Filiz'i bir yere götürürken iki kişi yardım ediyorduk. Sürekli annemle birlikte götürüp getiriyorduk. Şimdi artık arabası var. Gönül rahatlığı ile arabasıyla gezdirebiliriz. Biz yine yardım ederiz, ama kendi ayakları gibi bu arabasıyla gidip gelebilecek. Polislerimiz bu arabayı bize getirdi. Devletimiz sağ olsun. Bugün bizi çok mutlu ettiler. Yani bugün bizim için bir bayram oldu" diye konuştu.

Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Yüksek ve polis memurları Yıldız ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra el sallayıp ayrıldı. Şehitler Mahallesi Muhtarı Ömer Bulut, emniyet güçlerine bu anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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