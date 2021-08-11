Kars Merkez Kümbetli Köyü Kanalizasyon Onarım İşi ve Kars Merkez Maksutcuk Köyü Memba Düzenlemesi Yapım İşi
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Kars Merkez Kümbetli Köyü Kanalizasyon Onarım İşi ve Kars Merkez Maksutcuk Köyü Memba Düzenlemesi Yapım İşi

Kars Merkez Kümbetli Köyü Kanalizasyon Onarım İşi ve Kars Merkez Maksutcuk Köyü Memba Düzenlemesi Yapım İşi
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Kars Merkez Kümbetli Köyü Kanalizasyon Onarım İşi ve Kars Merkez Maksutcuk Köyü Memba Düzenlemesi Yapım İşi Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 Merkez/KARSİHALE TARİHİ - YERİ : 17. 08. 2021 Salı günü - Saat 13.

Kars Merkez Kümbetli Köyü Kanalizasyon Onarım İşi ve Kars Merkez Maksutcuk Köyü Memba Düzenlemesi Yapım İşi Kars İli Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 3 Merkez/KARS

İHALE TARİHİ - YERİ : 17. 08. 2021 Salı günü - Saat 13. 00- Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu

İLAN METNİ : İlan Metni İçin Tıklayınız...

Kaynak: Habermetre

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Kars Merkez Kümbetli Köyü Kanalizasyon Onarım İşi ve Kars Merkez Maksutcuk Köyü Memba Düzenlemesi Yapım İşi - Haberler
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