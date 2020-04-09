KARS Köylüler kampanyaya 30 koyun ve 2 düve ile katıldılar
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KARS Köylüler kampanyaya 30 koyun ve 2 düve ile katıldılar

Köylüler kampanyaya 30 koyun ve 2 düve ile katıldılarTÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köylüleri 30 koyun ve 2 düve ile destek oldu.

09.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:14

Köylüler kampanyaya 30 koyun ve 2 düve ile katıldılar

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köylüleri 30 koyun ve 2 düve ile destek oldu. Köy muhtarı Abdullah Oruç, halkın kampanyaya destek için verdiği 2 düveyi 7 bin 100 liraya sattıklarını 30 koyunu da sattıktan sonra parayı hesaba yatıracaklarını söyledi.

Arpaçay ilçesine 6 kilometre mesafedeki 130 hanede yaklaşık 800 kişinin bulunduğu Tomarlı Köyü'nün geçim kaynağı küçübaş hayvancılık. 25 bine yakın koyun, keçi ve koç bulunan Tomarlı Köyü, koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek için muhtar Abdullah Oruç başkanlığında kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verme isteyen köylüler, kendi aralarında yaptıkları toplantı sonrası Yücer Güler, Tuncer Güler, Necet Güler, Suat Kazak, Behrem Oruç, Kıyım İlgar'dan oluşan gönüllü ekip kurdu. Köyde 2 gün boyunca çalışan ekip vatandaşlarla görüştü. Yapılan görüşkeler sonrası Tomarlı Köyü'nde yaşayanlar 30 koyun ve 2 düve bağışı yapmaya karar verdi.

Köylülerin bağış kararı sonrası herkes ahırına giderek bağışladıkları, koyun, koç ve keçileri birer birer getirmeye başladı. Köylüler coşkulu alkışlar eşliğinde hayvanlarını kucaklarında, omuzlarında görevlilere teslim etti. Köy minibüsünün bagajı ve koltukların arasına konulan küçükbaş hayvanlar daha sonra muhtarın evinin bahçesine götürüldü. Hayvanlar burada otlarken alıcıların da köye gelmesiyle pazarlıklar yapıldı. İlk etapta 2 adet düve 7 bin 100 TL'ye satılarak para muhtar Abdullah Oruç'a teslim edildi. Koyun, keçi ve koçlarda satıldıktan sonra elde edilen gelir muhtara teslim edilecek. Çalışma tamamlandıktan sonra paralar kampanyanın hesaplarına yatırılacak.

ÇOBANDAN DUYULANDIRAN BAĞIŞ

Köyün koyunlarını otlatarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Tanju İlgar (34), kampanyaya bir koyun bağışladı. Tahmini değeri bin 100 lira olan koyunu teslim eden çoban Tanju İlgar, 'Devletimiz var olsun, var olsun. Biz bize yeteriz" diyerek koyunu kucağına alarak minibüse taşıdı.

TOMARLI KÖYLÜLERİNİN BAĞIŞ SEVİNCİ

Muhtar Abdullah Oruç, 'Kampanyaya canı gönülden hepimiz katıldık. Köylülerimiz koyun, inek, para desteklerinde bulunuyorlar. Vatanımıza canımız kurbandır. Devletimiz varsa bizde varız. Biz varsak devletimiz vardır. Bu vatan bizim, bu topraklar, bu bayrak, bu ezan bizim. Cumhurbaşkanımızın, devletimizin arkasındayız" dedi.

Köylülerden Bahçeli Güler, 'Koronavirüs konusunda yardımlaşma konusunda köylülerimiz hep birlikte el ele verdik. Ülkemizde bu hastalıktan ölenlere rahmet hastalarımıza şifa dilerim. Devlet varsa bizde varız. Bütün vatandaşlarımızın devletimizin yanında olması lazım. Suriyelilerin durumunu hepimiz gördük. Onun için hepimiz devletimize sarılalım ve ayakta tutalım. Yurt dışındaki işçi kardeşlerimize sesleniyorum onlarda bu desteğe katılsınlar. Bizim bizden ayrı dostumuz yoktur. Bunu böyle bilelim" diye konuştu.

Tomarlı köylüleri olarak kampanyaya gönüllü katıldıklarını ifade eden Yücer Güler ise şunları söyledi:

"Elimizden geldiği kadar desteğimizi herkes katkıda bulunacak. Köylü vatandaşımız bu konuda çok duyarlı olarak elinden gelen imkanı sunuyorlar. Tüm vatandaşlarımıza bu kampanyaya katılmasın rica ediyoruz. Sağlık çalışanları da alkışlıyoruz. Malımızla canımızla devletimizin yanındayız. Devletimizin bize ihtiyacı yoktur ama biz diyoruz ki devletimizin biz yanındayız. Her zamanda destekleriz."

Eski halk ozanlarından Suat Kazak da birlik ve beraberlik içeren şiirini okudu. Şiirinde devletimize herkesin destek vermesi gerektiğini dile getiren Kazak, el ele vermenin önemini vurguladı.

KÖYLÜLERE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Koç, il encümenleri Cengiz Çobanoğlu ve Nedi Ekinci de köye giderek bu anlamlı ve duyarlı davranışlarından dolayı Muhtar Abdullah Oruç ve köylülere teşekkür etti.

AFRİN'DE GÖREVLİ MEHMETÇİĞE DE 400 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN GÖNDERMİŞTİ

Bu arada Arpaçay ilçesinde, 22 Mart 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 48 köyün katkısıyla temin edilen 400 canlı küçük ve büyükbaş havyan, büyük bir coşkuyla Afrin'e gönderilmişti.

KARS Köylüler kampanyaya 30 koyun ve 2 düve ile katıldılar

Kaynak: DHA

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KARS Köylüler kampanyaya 30 koyun ve 2 düve ile katıldılar
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