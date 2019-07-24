"Kars Kalesi ve çevresi hizmet kompleksi olacak"

Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Kalesi ve çevresinde yapılacak düzenlemelere ilişkin, "Buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet sunabilecek tesisler olabilecek aynı zamanda 8 dükkan ve 1 kafeterya ile bir lokantadan oluşan bir hizmet kompleksi olacak." dedi.

Kars Kalesi ve çevresinin düzenlenmesi için Valilik tarafından hazırlanan projeler hayata geçiriliyor.

Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, DSİ Bölge Müdürü Mahmut Dündar ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, projelerin gerçekleştirileceği Kars Kalesi ve çevresinde inceleme yaptı.

Kars Valisi Türker Öksüz, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi alandaki projelerin birbirini tamamlayan dört proje olduğunu söyledi.

Şehrin ekonomisinin hem hayvancılığa hem de turizme dayandığını ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Biz burayı tabi bir peyzaj projesiyle birlikte düşündük. Buraya 200 tane ağaç, 7 bin tane bodur ağaç ve çalı niteliğinde bitkiler dikeceğiz. 25 bin metrekarelik bir alana peyzaj yapacağız. 200 metrede oturma ve seyir olacak bir de bedestenimiz var. Burada 8 tane dükkan ön gördük. Buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet sunabilecek tesisler olabilecek aynı zamanda 8 dükkan ve 1 kafeterya ve bir lokantadan oluşan bir hizmet kompleksi olacak. 400 metrelik Kars kalesine çıkan yolu iyileştireceğiz. Bir kaç tane dinlenme alanı oluşturacağız, yolları ıslah edeceğiz ve kaleyi ışıklandıracağız."

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ise il ve ilçe belediyelerinin imkanlarının yetmediği yerlerde merkezi hükümet olarak destek verdiklerini belirtti.

Kars'ta bir çok yerde ve alanda çalışma yaptıklarını anlatan Arslan, "Organize Sanayi Bölgesi Kümbet köyü istikametine giden projeyi de düşünürseniz yaklaşık 20 kilometrelik proje yaptık ve 50 milyonluk bir yatırım yapıldı. İkinci etabında da yaklaşık 50 milyonluk bir yatırıma söz verdik o kapsamda da çalışmalar başladı. Biz yaklaşık 100 milyonluk işi şehrin içerisine yapmış olacağız." diye konuştu.

TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç da Kars'ta tarımdaki verimliliği arttırabilmek adına çalıştıklarını aktardı.

Sulama projeleri bittiğinde karlı ve katma değeri yüksek tarıma dayalı hayvancılık yapılabileceğini dile getiren Kılıç, Kars Barajı, Koç Köyü Göleti, Sarıkamış 7 Kasım Barajı ve Kağızman Barajı tamamlandığında 1 milyon dekarlık arazinin suya kavuşacağını kaydetti.

Kaynak: AA