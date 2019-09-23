23.09.2019 14:48

Kars, "Coğrafi İşaretlerde Farkındalık Arttırılması Projesi" toplantısına ev sahipliği yapıyor

KARS - Kars'ta, "Coğrafi İşaretlerde Farkındalık Arttırılması Projesi"nin zirve toplantısı başladı.

Bir otelde düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Slayt gösterisiyle devam eden toplantının açılış konuşmasını Tarım ve Orman Kars İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yusuf Yıldırım, bölgenin potansiyellerini bildikleri için toplantının ilkini Kars'ta yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yusuf Yıldırım, "Tanıtım filminde de izlediğimiz gibi aslında coğrafi işaretle ilgili söylenecek bir şey kalmadı. Her şeyi güzel bir şekilde ifade eden bir film yapmış arkadaşlarımız ellerine sağlık, teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla tarihi ve kültürel mirasların korunması, kırsal kalkınmaya olan katkısı, ulusal ve uluslararası turizmde verebileceği cazibenin artırılmasıyla birlikte çalışmalar çok ciddi katkıların olduğu hepimizce bilinen gerçekler. Bu arada geçtiğimiz hafta 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi Ankara'da yapıldı. Bu aslında bizim çok ciddi bir hedefimizdi, bu hedefe ulaşmış olmanın da mutluluğu içerisindeyiz. Biz bu farkındalık toplantılarını yapmaya çalışırken, böyle bir zirvenin de olması bizim yapacağımız, yaptığımız çalışmalara ekstra bir katkı sağlıyor. ve biz doğru bir yola çıktık. Bu yolun başlangıcını da Kars'tan yapmak istedi. Neden derseniz Kars? Özellikle baktığımızda, sıralamaya baktığımızda Şanlıurfa'dan sonra Gaziantep, İzmir, Manisa, Maraş, Mersin, Balıkesir, Bursa en çok coğrafi işarete sahip il olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla farkındalığın en önemli ayaklarından bir tanesi özellikle Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin ve bu bölgede daha fazla potansiyel var. Ama bu potansiyelleri ortaya çıkartmamız gerektiğini düşünerek, bunun ilkini burada yapmak istedik" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, "Kars ekonomisi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Sulanabilir tarım alanları, geniş mera ve çayırları ile tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahip olan ilimizde süt, bal, et, kaşar peyniri, gravyer peyniri ve kurutulmuş kaz büyük öneme sahiptir. Bunun yanı sıra Kars El Halısı, Kars Çoban Köpeği, Kağızman Uzun Elması, Kavılca Buğdayı ve daha birçok endemik çeşitliliğiyle ön plana çıkmaktadır. Böylesine zengin bir kültürün yansıması olan ve büyük potansiyelin söz konusu olduğu bu saydığımız bu değerleri Kars olarak, belki de bölge illeri olarak üretim, tanınırlık ve ekonomik anlamda ne yazık ki avantaja çevirememiş durumdayız. Bu açıdan baktığımızda coğrafi işaretlemenin, markalaşma ve kurumsallaşmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Coğrafi İşaretleri tanınan ürünlerin sayısının fazla olması da pek anlam ifade etmiyor aslında. Önemli olan bu ürünlerin marka haline getirilmesi, tanıtılması ve ihraç edilmesidir. Ürünlerimizi, sadece belli bir coğrafyanın insanlarının tanıdığı ve tükettiği ürün olmaktan çıkarıp, bütün dünyanın tadabileceği, bütün dünyada marka olabilmiş ürünler üretmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya ara verildi. "Coğrafi İşaretlerde Farkındalık Arttırılması Projesi" zirve toplantısı iki sürecek. Toplantıda coğrafi işaretin önemi masaya yatırılacak.

Kaynak: İHA