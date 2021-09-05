Kars Belediyesi kenti inşaat alanına çevirdi

Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla birlikte vatandaşlar da hizmet görmeye başladı.

Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla birlikte vatandaşlar da hizmet görmeye başladı.

Yıllardan beri istedikleri belediye hizmetlerini alamayan vatandaşların yüzü kayyum belediyesi ile güldü.

Vali Türker Öksüz'ün Belediye Başkan Vekili atanmasıyla birlikte kentte bir çok noktada aynı anda çalışma başlatıldı. Belediye kentte yol, kaldırım, otogar, park, bahçe, sıcak asfalt, kilit parke taş yol başta olmak üzere bir çok çalışma başlattı. Kenttin her noktasında yürütülen çalışmaları gören vatandaşlar ise aldıkları hizmetlerden dolayı belediyeye tam destek veriyor.

"Dereiçi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi"

Dereiçi Kanyonu olarak bilinen güzergah Belediye Başkanlığı'nca hazırlanan 'Dereiçi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi' kapsamında hayat bulacak. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün girişimleriyle Dereiçi yolu vatandaşların vakit geçirebileceği sosyal bir alan haline getirilecek. Proje kapsamında Dereiçi yolunun BSK ile asfalt yapılması, kaldırım, bisiklet ve yürüyüş yolu yapılması, yol boyunca ışıklandırma, bariyer ve sosyal donatılar yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

"Estetik Şehir Işıklandırma Projesi"

Belediye Başkanlığı'nca yürütülen yol ve kaldırım çalışmalarının tamamlandığı caddeler, 'Estetik Şehir Işıklandırma Projesi" kapsamında ışıklandırılacak. Tarihi yapılarıyla da dikkatleri üzerine çeken Kars'ta hayata geçirilecek projeyle kentin ana caddeleri son teknoloji ile donatılmış ışık sistemleriyle aydınlatılacak. Modern ve estetik bir görünüme kavuşacak olan Kars özellikle geceleri ışıl ışıl olacak.

"Kapalı Semt Pazarı Projesi"

8 ayı kış olan ve kış olan Kars'ta vatandaşların beklediği 'Kapalı Semt Pazarı Projesi hayata geçirilecek. Merkez Mahallesi'nde Belediye Başkanlığı'nca uzun geçen kış mevsiminde vatandaşlar ve esnafın etkilenmemesi için her mevsime uygun Semt Pazarı yapılacak. Yaklaşık 602.80 metrekare kapalı alana sahip olarak hayata geçirilecek olan Modern Semt Pazarı vatandaşların kış aylarında gönül rahatlığıyla Pazar alış verişlerini yapmalarına imkan sağlayacak.

"Yol ve kaldırım çalışmaları tamamlanıyor"

Öte yandan Belediye Başkanlığı'nca kent genelinde başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları yavaş yavaş tamamlanıyor.

Kenttin bir çok noktasında yapılan yol ve kaldırım çalışmaları tamamlanırken, İstasyon Mahallesi, Taşlı Harman Sokak, Sinan Şamil Sam Caddesi'nde bordür kaldırım ve asfalt için PMT serim çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca belediye ekiplerince Alpaslan Mahallesi Ferah Sokak'ta yeni yol yapımı için yol söküm çalışmaları yapılıyor. Söküm ve zemin sıkılaştırılması tamamlandıktan sonra yol yapım çalışmaları başlayacak. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı