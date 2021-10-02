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Kars Adliyesi'nde Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kars Adliyesi'nde Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kars Adliyesi'nde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

KARS (İHA) - Kars Adliyesi'nde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Kars Adliyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Adli Destek Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün yaptığı planlamayla Müdürlüğün tanıtılması amacıyla Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner AYGÜN Başkanlığı'nda yapıldı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Oğuz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çiğdem Aydın, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, Kars Barosu Başkanı Fettah Çapkurt, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören katıldı.

Toplantıda Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün, adli görüşme odalarının yapısı işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliği ve koordinasyonun sağlanması hususunda kararlar alındı.

Öte yandan Kars Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğu altında Kars Adliyesi'nde Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, adli görüşme odası, gözlem odası ve bekleme alanı bulunuyor. Mağdurların daha rahat ifade verebilmeleri ve ikincil örselenmelerinin önlenebilmesi amacıyla adli görüşme odaları kullanılıyor. Müdürlük kapsamında adli sürece dahil olan tüm mağdurlar yer almakta ve müdürlük bünyesinde yer alan iki psikolog, bir pedagog ve bir sosyal hizmet uzmanlarından birinin değerlendirme yapması üzerine uygun yönlendirmeler yapılıyor. - KARS

Kars Adliyesi'nde Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kars Adliyesi'nde Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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