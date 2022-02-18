Karlı yolları aşan sağlıkçılar yaylada Kovid-19 aşısı yapıyor

ORDU (AA) - Ordu'da sağlık ekipleri, 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'na giderek 78 yaşındaki Aziz Gündoğdu'ya Kovid-19 aşısını uyguladı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece gündüz demeden Kovid-19 ile mücadelede üstün gayret sarf ediyor.

Hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde yürütülen aşılama çalışmaları, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kırsal mahalle ve yaylalarda da sürdürülüyor.

Aybastı ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezinde görevli sağlıkçılar, Perşembe Yaylası'nda aşılama çalışması yapmak için yola çıktı.

Karlı yolları önce araçla, ardından da yürüyerek aşan ekipler, yaylada ikamet eden Aziz Gündoğdu'nun 4. doz aşısını yaptı.

Aybastı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Merve Aksoy, Gündoğdu'nun hatırlatma dozu için il merkezine 105, ilçe merkezine 17 kilometre mesafedeki yaylanın yolunu tuttuklarını belirtti.

Zorlu kış şartlarına rağmen aşıyı yaptıklarını belirten Aksoy, Kovid-19 salgınının devam ettiğini ve buna karşı en güçlü silahın aşı olduğunu vurguladı.

"Artık kendi gücümüz TURKOVAC ile yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, yerli aşının Ordu'da da Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulandığını anımsattı.

Aksoy, herkesi aşı olmaya davet ederek, "Sizler de bu süreçte bizlere yardımcı olmak istiyorsanız aşınızı olun. Sağlıklı günler dilerim." dedi.

Gündoğdu ise ilgilerinden dolayı sağlıkçılara teşekkür ederek, "Devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun. Dördüncü doz aşı için kar kış demeden benimle ilgilendiler." diye konuştu.