Karla mücadele ekipleri Şırnak dağlarında yoğun mesaide

24.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:27

Şırnak'ta kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Şırnak kırsalında köy yolları, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle sık sık ulaşıma kapanıyor.

Karla mücadele ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kırsalda çığ riskine karşın gece gündüz demeden karla kapanan yolları açıyor.

Tipi dolayısıyla en sık kapanan, başta merkeze bağlı Güneyçam, Aslanbaşar, Kaymakamçeşme, Yoğurtçular, Başağaç, Araköy ve Dağkonak köy yollarının açılması için 7 gün 24 saat çalışma yürüten "kar kaplanları", Şırnak-Siirt kara yolunun Birini Tepesi'nde kapalı yolun açılması için Karayolları ekiplerine destek de sunuyor.

Yolları kardan temizleyen ve mahsur kalanları kurtaran ekiplerin çabası köylülerin takdirini topluyor.

İl Özel İdare Müdürlüğü İşletme Şefi Mehmet Ürgen, AA muhabirine, 31 iş makinesiyle köy yollarını açtıklarını anlattı.

Bölgenin dağlık, köylerin ise çok dağınık olması nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını belirten Ürgen, "40 günde ekiplerimiz 1468 kilometre yolu açarak köy yollarında ulaşımı sağladı." dedi.

Ekipte görevli iş makinesi operatörü Rıdvan Sevim, zorlu arazi şartlarında görev yaptıklarını ifade ederek, "Köy yollarını açtığımız köylülerin yüzündeki tebessüm, çabamızın karşılığı oluyor." diye konuştu.

Köylüler memnun

Güneyçam köyünde yaşayan Celal Bilir ise karla mücadele ekiplerinin köy yolunun açık kalması için çaba sarf ettiğini aktararak, "Köyümüzde yaklaşık 1 metre kar var, sıfırın altında 15 derecelik soğuk ve buzlanma da oluyor. Buna rağmen ekipler görevlerini özveriyle yerine getiriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA