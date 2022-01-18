Kariyer buluşmalarının ilk konuğu Kaymakam Oktay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Belediye Eğitim Merkezi'nde öğrenciler geleceği hazırlanıyor.

Her pazartesi Müftü Sami Türkel ile farklı mekanlarda gerçekleştirilen "Soruyorum, Aslını Öğreniyorum" programının yanı sıra Pyd. Uzm. Çvş. Hasan Öztürk Millet Kütüphanesinde "Kariyer Buluşmaları" başladı. Buluşmaların ilk konuğu ise Kaymakam Zafer Oktay oldu. Millet Kütüphanesinde gerçekleştirilen programda gençler merak ettiklerini sordu, Oktay cevapladı. Gençlerin meslek tercihi ve geleceğini şekillendirmek adına faydalı olabilecek programın farklı konuklarla devam edeceği belirtildi.

Gençlerin eğitimine önem verdiklerini, değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemli olduğunu belirten Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak, "Sındırgı Belediyesinin sosyal etkinlik merkezi olan SIBEM'de bugün kariyer günleri kapsamında ilçe kaymakamımızı ağırladık. Başkanımız Ekrem Yavaş'ın eğitimci olması, eğitime önem vermesiyle bu sene 150 öğrencimiz kayıt oldular SIBEM'imize. Bu kapsamda onlarla her hafta farklı etkinliklerle akademik başarısının yanında sosyal etkinliklerle de onları hayata hazırlamak en büyük arzumuz. Özellikle meslek grupları, kendilerine hedef seçebilecekleri kariyer yapmış kişilerle onları buluşturup, inşallah hayata hazırlamak amacımız. Biz gençlerimize, Sındırgı gençliğine güveniyoruz. Onlarda kendilerine güvensinler" dedi.

Sındırgı Belediyesi Eğitim Merkezi Müdürü Murat Can, "Sındırgı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinin düzenlemiş olduğu kariyer gecelerinin ilkini düzenledik bu akşam. Her 15 günde bir düzenlemeyi planlıyoruz farklı meslek gruplarıyla. Normal derslerinin dışında bu tür etkinliklere devam edeceğiz inşallah. Detaylı bir şekilde, soran, sorgulayabilen, sorduğunun cevabını alma kabiliyetini, yeteneğini geliştirme noktasında elimizden geldiğince bünyemizde bulunan yaklaşık olarak 150-160 tane öğrencimize bu farkındalığı kazandırmak maksadımız bu. Bugünkü ilk konuğumuz Sındırgı Kaymakamımızdı. Daha sonra farklı meslek gruplarından doktor olabilir, hemşire olabilir, öğretmen olabilir, Milli Eğitim Müdürü olabilir. Öğrencilerin ihtiyaçlarının eksikliği tespiti noktasında çeşitli meslek gruplarını da misafir edeceğiz inşallah" dedi.

Gençlerle güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini, sorularının cevap bulduğunu belirten Kaymakamı Zafer Oktay, "Bu akşam belediyemizin eğitim kuruluşu olan SIBEM'le beraber öğrencilerimizle buluştuk. Gerçekten çok verimli bir gün oldu. Meslek tanıtımı adına aslında hem kaymakamlık mesleğini anlatmış olduk. Tabi daha önemlisi çocuklarımızdan gelen sorularımıza da cevap verme fırsatı oldu. Güzel bir gün oldu. Çocuklarımızdan gerçekten güzel çok özgün sorular aldık. Bu bakımdan inşallah kariyer günleri etkinlikleri kapsamında yapılan ilk çalışma bugün kaymakamlık mesleğiyle başladı. E tabi sadece meslekle sınırlı kalmamak kaydıyla çalışma temposu, motivasyon ve bir çok konularda çocuklarımızla bir araya geldik ve uzun ve güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum" dedi.

Makbule Efe Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Erva Topçu, "Bugün kariyer günlükleri kapsamında Sındırgı Belediyesinin düzenlediği ortamda hep birlikte ilçe kütüphanesinde buluştuk. ve kaymakam bey de bizimle birlikte oldu. Ona buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir söyleşiydi. Teşekkürler" şeklinde konuşurken, Ulaş Çavdaroğlu ise, "Bugün kaymakamımızın da iştirakiyle toplandık. Gayet güzeldi, verimliydi. Hani aldığımız eğitimin sorusunun cevabını almış olduk. Kaymakamımıza buradan çok teşekkür ederiz öncelikle geldiği için. Her şey çok güzeldi. Teşekkürler" dedi. - BALIKESİR