Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi
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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Macaristan'da yaşayan ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Monika Tothne Kaponya isimli kadına genetik hastalık teşhisi konuldu. Kaponya'nın iki bacağı ve kolu kesildi.

Macaristan'ın Pecs kentinde ikamet eden 39 yaşındaki Monika Tothne Kaponya isimli kadının başına ender rastlanılan bir durum geldi. Bir süredir devam eden karın ağrısı nedeniyle hastaneye giden kadına, genetik hastalık teşhisi konuldu. Kaponya'nın iki bacağı ve kolu, hastalığı nedeniyle mecburen kesildi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi

"DAMAR TIKANIKLIĞI VAR"

Doktorlar aynı zamanda genç kadının "tüm uzuvlarında ileri dereceye kadar damar tıkanıklığı" olduğunu açıkladı. Yaşadığı durum hakkında konuşan Monika, "Mide ve damar tıkanıklığı arasında bir bağlantı olmayabilir ama doktorlar damarları tamir edemediğini ve uzuvlarımı kesmekten başka çarelerinin olmadığını söyledi. Sol bacağım kesildi ancak günler sonra sağ bacağım da kesildi. Bir hafta sonra ise sol kolum kesildi. Doktorlara uzuvlarım olmadan mı eve gideceğimi sordum. Bu kabus gibiydi'' dedi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi

AİLESİNDE AYNI HASTALIKTAN YOK

Monika üç ayda 16 ameliyat geçirdi. Daha sonra doktorların kendisine yüksek vasküler tıkanıklık ve şiddetli tromboz riski altında olduğu anlamına gelen genetik bir hastalıktan muzdarip olabileceğini söyledi. Kaponya, ailesinde daha önce böyle bir rahatsızlığı olan biri olmadığını da sözlerine ekledi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi

"ARA SIRA ACI ÇEKİYORUM"

Talihsiz kadın, durumun kendisini şok ettiğini ve birkaç hafta boyunca dışarı çıkamadığını, kaybettiği uzuvlarında ara sıra hayali bir acı çektiğini ve kendisini canlı bir ölü gibi hissettiğini dile getirdi.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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