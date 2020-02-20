Karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Bağcılar'da gençlerle bir araya geldi Açıklaması

20.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:26

Karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin düzenlediği programa konuşmacı olarak katılan Hasan Kaçan, çalışma hayatına Beyoğlu'nda sinema önünde oyuncak satarak başladığını anlattı.

Sinema dünyasına 40 yaşından sonra girdiğini belirten Kaçan, gençlerin mutlaka bir sanatla uğraşmaları gerektiğini söyledi. Belediyelerin spora yönelik hizmetleri olduğunu hatırlatan Kaçan, buralarda çocukların yüzme, basketbol, voleybol öğrendiklerini ifade etti.

Fiziğin sağlam olmasının önemli olduğunu ama sağlıklı bir ruha da sahip olmak gerektiğini vurgulayan Kaçan, şöyle konuştu:

"Sağlıklı ruha sahip olmadıktan sonra kendine, ailene, vatanına, milletine ne kadar faydan olur onu düşünmek lazım. Evlatlarımızı spora yönlendirdiğimiz kadar sanata da yönlendirirsek onlara iç dünyalarını da sağlıklı tutma imkanını vermiş oluruz. Sanat dediğin şey ruha nezaket, incelik, letafet ve merhamet katar. Yaradan tarafından bize verilen o güzellikleri canlı tutar. O yüzden muhakkak sanatla alakadar olun."

Yurt çapında ismini açıklamadan dar gelirli ailelere yardımda bulunan kişiyi de hatırlatan Kaçan, bu kişiye "Robin Hood" denmeye başladığına dikkati çekti.

Hayırsevere bu ismin verilmesini eleştiren Kaçan, "Bizim hayırseverlikle anılacak ismimiz Robin Hood mudur? Tamam ona da bir şey demiyoruz. Biz yapılmış güzel bir sanat eserini reddetmiyoruz ama sürekli onu da yersek mideyi bozarız. Kendi soframızın tadını, kokusunu, lezzetini ve vitaminini evladımıza vermek zorundayız. Ötekini yemeye alışırsak mideyi bozar. Mideyi bozan ruhu da bozar." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, Kaçan'a teşekkür ederek çiçek ve kitap verdi.

Kaynak: AA