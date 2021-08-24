'Kargu' hedefini RF arayıcı başlıkla vuracak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce kullanılan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'kamikaze dron' denilen taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) 'Kargu'ya 'Radyo Frekansı (RF) Arayıcı Başlık' eklendi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce kullanılan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 'kamikaze dron' denilen taşınabilir döner kanatlı vurucu insansız hava aracı (İHA) 'Kargu'ya 'Radyo Frekansı (RF) Arayıcı Başlık' eklendi. RF arayıcı başlıklı Kargu, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit edip hedef üzerinde kendini imha ederek etkisiz hale getirecek.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2017'de tanıtılan Kargu, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Güvenlik güçlerince yurt içi ve sınır ötesinde başarıyla kullanılan Kargu, bu yıl ilk ihracatını gerçekleştirdi. Kargu'nun farklı konfigürasyonları üzerinde çalışmalar yürüten STM, mini/mikro ya da küçük sınıf İHA platformları için 'RF Arayıcı Başlık Faydalı Yükü'nü geliştirdi. Bu kapsamda Kargu'ya RF arayıcı başlık eklendi. Kargu, RF arayıcı başlık ile RF yayını gerçekleştiren düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit ediyor. Tespit edilen hedeflere angaje olan Kargu, dalışa geçip, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini belirleyip hedef üzerinde kendini imha edip etkisiz hale getirecek. Öte yandan farklı operasyonlar için çeşitli mühimmatlarla donatılan Kargu'ya zırh delici mühimmat da eklendi. Kargu'ya entegre edilen zırh delici mühimmat ilk kez IDEF'21'de görücüye çıktı.

'SAHADA ÖNEMLİ ÇARPAN ETKİ OLUŞTURACAK'STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, DHA'ya yaptığı açıklamada, şirketin, bütüncül projeler geliştirebilen ve farklı yetkinliklerini aynı potada eritebilen bir şirket olduğunu bildirdi. Askeri deniz platformlarından, taktik mini İHA sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve çözümler geliştirdiklerini belirten Güleryüz, şunları kaydetti:

"Milli mühendislik kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz yenilikçi sistemlerle, vatan savunmasında mücadele eden güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. STM olarak Türkiye'nin en büyük askeri denizcilik firmasıyız. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un ana yükleniciliğini üstlenirken, denizaltı modernizasyon projelerinde aktif olarak görev alıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin donanmalarını güçlendirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Agosta 90B Denizaltı Modernizasyonu Programı kapsamında modernize ettiğimiz ilk AGOSTA 90B sınıfı denizaltıyı yakın zamanda Pakistan Donanması'na teslim ettik. 2'nci ve 3'üncü denizaltının modernize faaliyetleri de aralıksız sürüyor. Taktik mini İHA üretiminde Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olarak, bu alanda geliştirdiğimiz sistemlere yenilerini katıyor, ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. AR-GE faaliyetlerimiz sonucunda, küçük sınıfta yer alan İHA platformları için geliştirdiğimiz RF arayıcı başlık, sahada önemli bir çarpan etkisi oluşturacak. Milli gururumuz Kargu'ya entegre ettiğimiz RF arayıcı başlık sayesinde, hedef elektronik harp sistemleri etkisiz hale getirilebilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu