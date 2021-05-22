Kargolar cumartesi pazar çalışıyor mu? Hafta sonu kargolar çalışıyor mu?
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Kargolar cumartesi pazar çalışıyor mu? Hafta sonu kargolar çalışıyor mu?

Kargolar cumartesi pazar çalışıyor mu? Hafta sonu kargolar çalışıyor mu?
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Kargoların hafta sonu çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Sokağa çıkma yasağında çalışma izni bulunan meslek grupları arasında yer alan kargo firmaları, hafta sonu hizmet verme politikasına sahip olmaları halinde kargo gönderiminde bulunabilecek. Peki, Kargolar cumartesi pazar çalışıyor mu? Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

Kargoların hafta sonu çalışma saatleri en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Sokağa çıkma yasağında çalışma izni bulunan meslek grupları arasında yer alan kargo firmaları, hafta sonu hizmet verme politikasına sahip olmaları halinde kargo gönderiminde bulunabilecek. Peki, Kargolar cumartesi pazar çalışıyor mu? Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

KARGOLAR CUMARTESİ PAZAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri normal şartlar altında cumartesi günleri hizmet vermektedir. Ancak son dönemlerde bazı e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağını kurmaları dolayısıyla pazar günleri de dağıtım yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla sipariş verilen platformun kargo gönderim seçenekleri, bu doğrultuda hafta sonu dağıtım hususunda belirleyici olmaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlerin çalışma iznine sahip olacağını belirledi. Buna göre genelgede kargocular için yer alan bilgiler şu şekilde;

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,
Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Kargolar cumartesi pazar çalışıyor mu? Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? - Haberler
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