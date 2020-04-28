Kargo sektörü ve kargo çalışanları çalışanları koronavirüsle mücadelede halkın en büyük yardımcısı konumuna geldi! Yaşadığımız koronavirüs salgını kargo sektörünün ve kargo çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre kargo sektörü, ilerleyen süreçte parlayan bir yıldız haline gelecek. Peki, kargocu nasıl olunur? Sosyal hakları nelerdir? İşte, salgınla mücadelede ön safta yer alan kargo sektörü ve kargo çalışanları hakkında merak edilenler!

2020 yılı itibari ile dünyayı tehdit etmeye başlayan ve Mart ayı itibari ile de ülkemizde yayılmaya başlayan koronavirüs salgını, tüm alışkanlıklarımızı değiştirmeye başladı. Uzmanlara göre salgın döneminde kazandığımız alışkanlıklar, hayatımızın geri kalanında bir gerçek olarak devam edecek. Uzmanlar; salgın sonrasında da uzun bir süre insanların eskisi kadar birbirlerine yakın yaşamayacaklarını savunuyor. Aynı şekilde fiziki ticaret anlayışının da eskiye nazaran çok daha fazla dijitalleşeceği konusunda hemfikirler. Tam bu noktada gözler kargo şirketlerine çevriliyor. E-ticaret sektörünün en önemli bacağı hiç şüphesiz kargo operasyonlarının başarısı ve sürekliliği. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde de kargocular saha görevlerini eksiksiz olarak yerine getirdiler ve getirmeye devam ediyorlar.

Geleceğin en güçlü mesleklerinden biri haline gelmesi kaçınılmaz olan kargo sektörü ve çalışanları hakkında görüş almak için Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol ile görüştük.

Salgın döneminde kargo yoğunluğunuz ne durumda? Öncesi ile kıyasladığınızda arada ne gibi farklar var?

Salgın öncesi ve sonrasını toplam kargo adeti olarak kıyaslarsanız, bir artıştan söz etmek mümkün değil. İşyerlerinin çok büyük bir kısmı salgın sebebi ile kapalı olduğu için ticari gönderiler yok denecek kadar azalmış durumda. Bireysel gönderiler de yine aynı şekilde durma noktasına yaklaştı.

Ancak, e-ticaret gönderilerinin artması ile birlikte konut bölgelerinde ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Şöyle düşünün, eskiden plaza bölgelerinde görev yapan kuryemiz bir iş yerine giderek tek seferde 10 bazen 20 gönderiyi teslim ediyordu. Ancak şuan, her gönderi adrese teslim geldiği için tek tek konutlara teslimat yapıyoruz. Bu da konut bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımızın iş yoğunluğunu ciddi ölçüde artırıyor.

Özetlemek gerekirse, kargo adetinde bir artış olmasa da; konut bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımızın iş yoğunluğu artmış durumda.

Konut bölgelerindeki yoğunluğu azaltmak için bir önlem alıyor musunuz?

Konut bölgelerindeki yoğunluğun sebebinin e-ticaret gönderileri olduğunu ifade etmiştik. Bu sebeple personelimizin yoğunluğunu azaltmak için e-ticaret sitelerine sınırlama getirmiş durumdayız. Hangi marka olursa olsun, kapasitemizin üzerine çıkacağını düşündüğümüz gönderileri kabul etmiyoruz.

Ticari olarak baktığınızda bize gelen tüm kargo taleplerini kabul etmemiz doğal karşılanacaktır. Bunun karşılığını alacaksınız diye bakılabilir. Fakat hem kendi taşıma standartlarımızın bozulmaması, hem de personelimizin sağlığı için limitleme uygulamasına devam edeceğiz.

Genel itibari ile bir kargo artışı olmasa da bazı durumlarda gönderiler birkaç birimde yoğunlaşabiliyor. Böyle durumlarda da iş akışı düşük birimlerimizden geçici personel görevlendirerek süreci yönetiyoruz.

Salgın döneminin başından bu yana saha görevlerinizi yerine getirdiğinizi biliyoruz. Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde de çalışmalarınızı sürdürüyor musunuz?

Sizin de bahsettiğiniz gibi salgın sürecinde tüm çalışanlarımız büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Sahadaki çalışma arkadaşlarımız nasıl ki görevlerinin başından ayrılmıyorsa en üst yönetime kadar hepimiz görevimizin başındayız.

Salgın öncesindeki tüm personeliniz salgın sürecinde de çalışıyor mu?

Hayır. İlk vaka ülkemizde görünür görünmez yaşı sebebiyle risk grubunda yer alan ve raporunu ileten tüm çalışanlarımızı evlerine gönderdik. Hiçbirini işten çıkarmadık ve hepsi evlerinde salgının geçmesini bekliyorlar. Salgın sona erdiğinde yeniden aramıza katılacaklar.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çalışıyor musunuz?

Hayır. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm personelimizin tatil yapmasını, bayramlarını kutlamalarını istiyoruz. İşçi bayramını bu süreçte en çok kargocuların hak ettiğini düşünüyoruz.

Kargo sektörü ile ilgili geleceğe dair nasıl bir öngörünüz var?

Sahada insanların, kargo çalışanlarını süper kahramanlar olarak tanımladığını görüyoruz ve bundan çok mutlu oluyoruz. Gerçekten kargo çalışanları bu dönemin süper kahramanları olmuş durumdalar. Bundan önceki süreçte de aslında kargo sektörü çok değerli bir hizmet gerçekleştiriyordu ancak, malumunuz bir işin ne kadar değerli olduğunu görebilmek için zaman ve mekân uygunluğu oluşması gerekiyor.

Kuryeler için Hollywood'un değil halkın Süper Kahramanları diyebilir miyiz?

Aynen öyle. Böyle bir sürecin içine girdiğimizde, oturmuş bir kargo sistemi olmadığını düşünebiliyor musunuz? Bu kadar ciddi bir karantina uygulaması yapmak sizce gerçekten mümkün olabilir miydi? Tüm dünya için düşünün. Sahada görev yapan kurye arkadaşlarımız olmasaydı, sizce uzun süre evde kalabilmek gerçekten mümkün olabilir miydi?

Bu süreç iş dünyasına dijitalleşmenin önemini gösterdi evet, fakat bir nokta daha var. Hayatında hiç e-ticaret üzerinden alışveriş yapmamış insanlar bunun kötü bir şey olmadığını, hatta hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştırdığını gördü.Dolayısı ile salgın sonrasında da e-ticaret ve kargo sektörü önemli ölçüde büyümeye devam edecek. Biz de süper kahramanlarımızın sayılarını artırmaya devam edeceğiz.

Kargo sektöründe ve Yurtiçi Kargo özelinde çalışanlara sunulan haklar nelerdir?

Biliyorsunuz biz ülkemizin en eski ve en büyük kargo şirketiyiz. 1982'den beri çıktığımız bu yolda çalışma arkadaşlarımız ile omuz omuza yürüyoruz. Yurtiçi Kargo olarak biz, kurulduğumuz günden bu yana asgari ücretin üzerinde maaş ödüyoruz.

Her dönem enflasyon oranının çok üzerinde maaş zammı yapıyoruz. Evlenen personelimize maaşının yarısı kadar düğün yardımı yapıyoruz. Çocuk sahibi olan personelimize maaşının 3'te biri kadar çocuk yardımı yapıyoruz. Tüm personele yemek veriyoruz ya da yemek ödemesi yapıyoruz. Dini bayramlarda market çeki veriyoruz. Tüm noktalara servis sağlıyoruz. Servis sağlanamayan noktalarda çalışan personele ek ödeme yapıyoruz. Bu salgın döneminde tüm personele ek market çeki dağıttık (raporlu ve izinliler, iş yoğunluğu düşenler dâhil) Her yıl bir maaş ikramiye veriyoruz. Uzun yol sürücülerine km başına harcırah veriyoruz ve çalışanlarımızın emeklerini takip ederek, personelin saha performansına göre prim veriyoruz. En önemlisi çalışma arkadaşlarımızın her birini aile fertlerimiz gibi görüyor hepsini seviyoruz.

Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?

Biz tüm halkımızı seviyoruz ve bu salgın döneminde olduğu gibi, olası tüm sıkıntılı süreçlerde devletimizin ve halkımızın yanında olacağız. Sizleri asla yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz.

Biliyorsunuz artık kuryelerimiz e-ticaret siparişlerinizi temassız teslim ediyor. Lütfen siz de mümkünse, kapınızı maskeniz ile açarsanız ve kuryemizle mesafenizi korursanız çok seviniriz.

Bazı adreslere gittiğimizde apartman zilleri bozuk olabiliyor. Dolayısı ile binaya giremediğimiz için kargonuzu teslim edemiyoruz. Eğer böyle bir durum var ise zilin üzerine bırakacağınız minik bir not arkadaşlarımızın işini çok kolaylaştıracaktır. Bir de arkadaşlarımız geldiğinde güler yüzünüzü arkadaşlarımızdan eksik etmezseniz çok mutlu oluruz.

En önemlisi de; az önce bahsettiğimiz gibi, kargolar bu dönemde konut bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde görev yapan arkadaşlarımız normal zamanlarda taşıdığı kargo sayısının çok üzerinde dağıtım yapıyorlar. Durum böyle olunca bazen gecikmeler yaşanabiliyor. Arkadaşlarımız yorulabiliyor. Bu konularda sizden empati ve anlayış bekliyoruz.