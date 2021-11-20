Kardeşlerim Kadir öldü mü, yaralandı mı, diziden mi çıkacak? Kardeşlerim Kadir (Halit Özgür Sarı) diziden mi ayrılıyor? Son fragmanda ne oldu?

Kardeşlerim Kadir ölecek mi? Kardeşlerim Kadir yaralandı mı, hastaneye kaldırıldı mı? Kardeşlerim Kadir diziden mi ayrılacak? soruları gündemin merak edilen konularının başında geliyor. Peki, Kardeşlerim Kadir öldü mü, yaralandı mı, diziden mi çıkacak?

KARDEŞLERİM KADİR ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Dizinin yayınlanan son fragmanında Kardeşlerim Kadir'in kaza yaptığı ve motosikletten düştüğü görülüyor. Henüz yeni bölümde neler olacak bilinmiyor fakat izleyiciler "Kardeşlerim Kadir öldü mü, yaralandı mı, diziden mi ayrılacak?" sorularının cevaplarını merak ediyor.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kardeşlerim Kadir diziden çıkacak mı bugünkü yeni bölümde netlik kazanacak.

Twitter Kardeşlerim son paylaşımı şöyle:

""Kaza yapacağız kaza!"

Kardeşlerim 29. Bölüm 2. Fragmanı

Yeni bölüm Cumartesi 20.00'de atv'de"

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadi, Akif'le yüzleşiyor

"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

KARDEŞLERİM KADİR KİMDİR?

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı (d. 4 Ekim 1993, İstanbul) Türk oyuncu.

Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirtikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. En son Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakterini canlandırmıştır.

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