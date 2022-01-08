Kardeşlerim bu akşam yok mu, neden yok? 8 Ocak Cumartesi Kardeşlerim var mı, yok mu? Kardeşlerim yeni bölüm bu hafta yok mu?
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bu hafta yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Kardeşlerim bu akşam yok mu, neden yok? 8 Ocak Cumartesi Kardeşlerim var mı, yok mu? Kardeşlerim yeni bölüm bu hafta yok mu? merak etti. Peki Kardeşlerim neden yok? Kardeşlerim bitti mi, final mi yaptı? Kardeşlerim yeni bölüm bugün olmayacak mı? Detaylar sizlerle...
Kardeşlerim, NGM Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim bu akşam yok mu, neden yok? 8 Ocak Cumartesi Kardeşlerim var mı, yok mu? Kardeşlerim yeni bölüm bu hafta yok mu?
Kardeşlerim yılbaşı arası tatili nedeniyle bu akşam 8 Ocak Cumartesi ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya Cumartesi yayınlanacaktır.
Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 hafta yılbaşı arası yapmıştır. Yeni bölüm haftaya yayınlanacak.
- 19:00 - ATV Ana Haber
- 20:00 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı - Yerli Sinema
- 21:55 - Kingsman: Altın Çember - Yabancı Sinema
Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.
Aileler yine karşı karşıya geliyor
"Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir."
Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır. Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.
Akif Atakul, (Celil Nalçakan), (1-): Nebahat'in eşi, Zümrüt ve Suzan'ın eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.
Şengül Eren, (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.
Orhan Eren, (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktadır. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.
Ömer Eren, (Yiğit Koçak), (1-): Hatice ve Veli'nin evlatlık oğlu, Suzan'ın ve eski sevgilisi Ahmet'in gerçek oğlu, Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmiştir.
Asiye Eren, (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.
Suzan Manyaslı, (Ahu Yağtu), (1-): Kenan'ın eşi, Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağı ve eski sevgilisidir.
Nebahat Atakul, (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir.
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