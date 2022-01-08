Kardeşlerim, NGM Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim bu akşam yok mu, neden yok? 8 Ocak Cumartesi Kardeşlerim var mı, yok mu? Kardeşlerim yeni bölüm bu hafta yok mu?

KARDEŞLERİM BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? (8 OCAK 2022 CUMARTESİ)

Kardeşlerim yılbaşı arası tatili nedeniyle bu akşam 8 Ocak Cumartesi ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya Cumartesi yayınlanacaktır.

KARDEŞLERİM BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 hafta yılbaşı arası yapmıştır. Yeni bölüm haftaya yayınlanacak.

ATV 8 OCAK CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı - Yerli Sinema

21:55 - Kingsman: Altın Çember - Yabancı Sinema

KARDEŞLERİM KONUSU NE?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aileler yine karşı karşıya geliyor

"Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir."

Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır. Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Akif Atakul, (Celil Nalçakan), (1-): Nebahat'in eşi, Zümrüt ve Suzan'ın eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Şengül Eren, (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Orhan Eren, (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktadır. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Ömer Eren, (Yiğit Koçak), (1-): Hatice ve Veli'nin evlatlık oğlu, Suzan'ın ve eski sevgilisi Ahmet'in gerçek oğlu, Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmiştir.

Asiye Eren, (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Suzan Manyaslı, (Ahu Yağtu), (1-): Kenan'ın eşi, Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağı ve eski sevgilisidir.

Nebahat Atakul, (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet