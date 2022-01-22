ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bugün 36. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kardeşlerim 37. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Kardeşlerim 37. bölüm fragmanı çıktı mı, nerede yayınlanır? İşte detaylar...

Ekranları sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam 36. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Kardeşlerim dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 36. yeni bölüm canlı izle! Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Bunun yanı sıra fragmanı da merak ediliyor. Kardeşlerim 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı izle! Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

KARDEŞLERİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor.

KARDEŞLERİM 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim dizisinin 37. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü 36. bölümün ardından 37. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

KARDEŞLERİM 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Beraber yaşlanacağımız pembe panjurlu evimiz"

"Cam gibi gençlerdik, kırdılar keskinleştik."

Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler. Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır. İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

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