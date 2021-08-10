Kardeşinin ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
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Kardeşinin ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan'dan duygulandıran paylaşım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz ay kaybettiği kardeşinin kızları için "Artık 4 çocuğum" var diyen Alişan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Şarkıcı, ölüm haberiyle yıkıldı kardeşinin kızları ve kendi kızının fotoğrafını "Aşklarım" notuyla paylaştı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Alişan'ın 20 gün yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve sessizliğe bürünen Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

"AŞKLARIM"

Ölüm haberinden sonra sessizliğini koruyan ve sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmayan şarkıcı, dün duygulandıran bir paylaşım yaptı. Kardeşinin 2 kızı için "Artık benim çocuklarım" diyen Alişan, yeğenleri ve kendi kızının bir fotoğrafını yayınlayarak "Aşklarım" yazdı. Başarılı şarkıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kardeşinin ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan'dan duygulandıran paylaşım

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

Kardeşinin ani ölümüyle yıkılan Alişan, cenaze töreninden sonra Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "Abim bizi öksüz bıraktım gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin.. Ben şimdi sensiz ne ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı. 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah."

Kardeşinin ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan'dan duygulandıran paylaşım

SAHNELERE DÖNÜYOR

Cenazeden sonra herhangi bir yere çıkmayan ve açıklama yapmayan ünlü şarkıcının sahnelere dönüş tarihi belli oldu. Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.

Kardeşini ve kuzenini kaybeden Alişan sahnelere geri dönüyor
Kardeşini ve kuzenini kaybeden Alişan sahnelere geri dönüyor
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Kardeşinin ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan'dan duygulandıran paylaşım
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Kardeşinin ölümünden sonra yeğenlerine sahip çıkan Alişan'dan duygulandıran paylaşım - Haberler Magazin
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