Suriye'deki iç savaşın sebeplerine odaklanan "Kardeşim İçin Der'a" filminin fragmanı yayınlandı.

Halis Cahit Kurutlu'nun senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturuyor.

Cerablus'un yanı sıra Gaziantep ve ilçelerinde çekinde dram-aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ, Nusret Çetinel, Ahmet Aslan, Tarık Bayrak, Safa Tabur ve İbrahim Ethem Arslan bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle çekilen ve yaklaşık 2 saat süren filmin senaryosunda Vahit Taha Kurutlu ve Fatih Mutlu'nun da imzası bulunuyor.

Tamamen gerçek hikayelerden uyarlanan ve Suriye'de iç savaşa evrilen halk ayaklanmasının sebeplerini konu alan filmin konusu özetle şöyle:

"2011'in mart ayında Suriye'nin güneyindeki Der'a şehrinde Tunus ve Mısır'da gerçekleşen halk ayaklanmalarından etkilenen ve Suriye rejiminin baskılarından bunalan 14-15 yaşlarındaki çocuklar, Baas rejimini eleştiren duvar yazıları yazar. Çocuklar tutuklanır ve işkenceye maruz kalır. Aşiret yapısının güçlü olduğu Der'a'nın aşiret reisleri aynı zamanda Beşşar Esed'in teyzesinin oğlu olan, Der'a kenti muhaberat başkanı Atıf Necip'ten çocukları ister. Atıf Necip aşiret reislerini rencide eder ve çocukları vermez.

Geçmişinde rejime muhalif olmasından ötürü şiddete maruz kalan ve Suriye'den ayrılan, olaylar başlamadan hemen önce Suriye'ye dönen Ali'nin kardeşine ve annesine sahip çıkmak, geride bıraktığı sevdiğine kavuşmak gibi hayalleri vardır. Döndüğünde ilk gençlik dönemlerini yaşayan kardeşi Ömer, tıpkı abisi Ali'nin gençliğinde olduğu gibi Baas rejiminin haksızlıklarına karşı öfkelidir. Ali kardeşini teskin ve kontrol etmeye fırsat bile bulamadan kardeşi ve arkadaşları öğretmenlerinin tutuklanmasına tepki olarak muhaberat karargahının duvarına yazı yazar. Ali'nin kardeşi ve diğer çocukları kurtarmak için girdiği mücadele, rejimin şiddet kullanması sonucunda Suriye halk ayaklanmasına giden süreci başlatır."