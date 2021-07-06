Kardeş şehir Şeki ile online söyleşi
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Kardeş şehir Şeki ile online söyleşi

Kardeş şehir Şeki ile online söyleşi
Bültenler - Haberler | Güncel

'UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Kardeş şehir Azerbaycan-Şeki ile online söyleşi gerçekleştirildi.

"Bergama ve Şeki Kentlerinin mimari, sanat, tarihsel ve kültürel bağları'' konulu söyleşiye Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, Şeki Milletvekili Yardımcıları Anar Nağıyev, Aysel Tahirova, Bergama Belediyesi UNESCO Birimi Sanat Tarihçisi Hatice Özdemir Demir, Filolog Eren Güneş, Özel Kalem Müdürü Şenol Çakı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldıray Kanat, Karabük Üniversitesi'nden Doç. Dr. Anar AZİZSOY, Bayburt Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ramin SADIGOV ve Türkiye Gazetesi Yazarı Türkolog Meryem Aybike Sinan katıldı.

Söyleşide konuşmacılar; Kardeş şehir Bergama ve Şeki'nin ortak değerleri, Unesco Dünya Miras kenti olmaları, Geçmişlerinin köklü bir tarihi olması, Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındırmaları, Tarihi İpekyolu üzerinde bulunmaları, Her iki kentte de aynı adla anılan ve benzer özellikli 'Kale Mahallesi' bulunması, Farklı inançlara ait mabetleri barındırmaları, Geleneksel El Sanatları (Halı, kilim vb. dokuma kültürü), Yemek kültürlerinin benzerlik göstermesi (Ramazan Helvası, Şeki helvası ), Şeki'nin 2016 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olması, Uluslararası festivaller (Şeki'nin İpek Yolu Müzik Festivali ve Bergama'nın Kermes Festivali) ile ilgili karşılıklı değerlendirmede bulundu.

Kaynak: Bültenler

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