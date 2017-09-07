Kardeş Belediyeye Yunusemre'den Destek

Yunusemre Belediyesi ile kardeş olan Gölmarmara Belediyesi el ele vererek Gölmarmara İlçesinin Kayapınar Mahallesinde yaşayan vatandaşların Kültür ve Taziye evi ihtiyacını giderdi.



Kurulduğu günden bu yana sosyal belediyecilik alanındaki çalışmaları ile vatandaşından her zaman takdir toplayan Yunusemre Belediyesi, kardeş belediyeleri ile de el ele veriyor. Yunusemre Belediyesi, kardeş belediyesi Gölmarmara'nın Kayapınar Mahallesindeki Kültür ve Taziye Evi ihtiyacını karşılamasına yardımcı oldu. Gölmarmara İlçesi Kayapınar Mahallesinde vatandaşın taziye evi ihtiyacını karşılamak için iki belediye el ele vererek bölgeye yeni bir eser kazandırdı. Kayapınar Mahallesi Kültür ve Taziye Evi için mali katkı ve proje desteği sunan Yunusemre Belediyesi'nin yardımı ile bölgede yaşayan vatandaşların bu yöndeki ihtiyacı giderilmiş oldu. Kültür ve Taziye Evi'nin açılışı düzenlenen coşkulu tören ile gerçekleştirildi.



Yunusemre Belediyesi olarak Manisa'da taziye evi çalışmalarını ilk başlatan belediye olduklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yapılan taziye evlerinin sadece taziye evi olarak değil aynı zamanda bir manevi kültür merkezi olarak da kullanılacağını belirtti. Başkan Çerçi, "Gölmarmara Belediye Başkanımız Sayın Kamil Öz kardeşime böyle bir esere katkı sunma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Biz, Gölmarmara Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Kültür Merkezi ve Taziye Evleri sadece taziye amaçlı kullanılmayacak. İnşallah buralarda Kur'an-ı Kerim okunacak, sene-i devriyelerde vatandaşlarımız ebediyete intikal etmiş büyüklerinin ruhlarına buralardan dualar iletecek. Buralar bir manevi kültür merkezi olarak vatandaşımıza hizmet verecek. Kamil başkanımız da bu tesise isim koyarken buna dikkat etmiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Tesisimiz, Kayapınar ve çevre mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Yunusemre Belediyesi olarak şehrin en önemli sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını belirten Başkan Çerçi, amaçlarının Manisa'nın konut sorununu tamamen çözmek olduğunu söyledi. Başkan Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak artık belediyeciliğin tanımını değiştirdiğimize inanıyorum. Sosyal belediyeciliğin yanı sıra bölgemizde yaşanan problemleri kökünden halletmek için vatandaşımızın desteği ile büyük bir dönüşüm başlattık. TOKİ ile el ele vererek şehrimize 10 bin 500 konut kazandırmak için düğmeye bastık. Birinci etabı oluşturan bin 101 konutu İnşallah yılbaşına kadar vatandaşımıza teslim edeceğiz. İkinci etapta da bin 584 konutun temelleri atılıyor. Bunun yanında büyük bir kentsel dönüşüm projesi de başlattık. Laleli, Mesir, Mutlu ve Lalapaşa Mahallelerinde başlattığımız kentsel dönüşüm projesi ile de 8 bin konut ve iki bin ticarethane olmak üzere toplam 10 bin yaşam alanı inşa edeceğiz. Makyaj belediyeciliği yapmıyoruz. Biz şehrimizin geleceğini inşa ediyoruz" diye konuştu.



Kayapınar Mahallesi'ne taziye evi sözlerinin olduğunu belirten Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, desteklerini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Başkan Çerçi ve Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, vatandaşlar ile birlikte Kayapınar Mahallesi Kültür ve Taziye Evi binasının açılışı için gerçekleştirilen pilav hayrına katıldı.



Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kardeş belediye olan Gölmarmara Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun kutlama etkinliklerine katıldı. Gölmarmara Belediyesi tarafından düzenlenen pop müzik sanatçısı Buray'ın verdiği konsere katılan Başkan Çerçi'ye vatandaş yoğun ilgi gösterdi. - MANİSA