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Kardeş acısıyla sarsılan Alişan bakın nerede görüntülendi

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı ve kuzeni Ozan Ebcin'i kaybetmenin acısını yaşayan Alişan, önceki gün eşi Buse Varol ile Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Eşi Buse Varol'la Nişantaşı'ndaki bir mağazanın erkek katında yaklaşık bir saat geçirip alışveriş yapan ünlü şarkıcı, çıkışta objektiflere yansıdı.

YİNE KONUŞMADI

Eşiyle el ele yürüyüp bir yandan telefon görüşmesi yapan şarkıcı, gazetecilerin soruları üzerine "Arkadaşlar konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.

İki aydır basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Alişan'ın henüz toparlanamadığı gözlendi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetmişti.

Zor günler geçiren 45 yaşındaki şarkıcı, bulduğu her fırsatta mezarını ziyaret ettiği Selçuk Tektaş'ın yokluğuna alışamıyor.

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan bakın nerede görüntülendi

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan bakın nerede görüntülendi

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan bakın nerede görüntülendi

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan bakın nerede görüntülendi

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan bakın nerede görüntülendi

Kardeş acısıyla sarsılan Alişan bakın nerede görüntülendi
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Haber: Kardeş acısıyla sarsılan Alişan bakın nerede görüntülendi - Haberler Magazin
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