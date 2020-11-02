KARDEMİR'in yeni yönetimi belirlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde, Mustafa Aydın'ın divan başkanlığında yapılan genel kurul toplantısında, A, B ve D gruplarının yönetim kurulu seçimi yapıldı.

Basına kapalı yapılan seçimin ardından fabrikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, A grubu yönetim kurulu üyeliğine Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz ve Fatih Mehmet Erkoç, B grubu yönetim kurulu üyeliğine Yusuf Canbolat ve Kamil Güleç, D grubu yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Erdal Erdem, Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ercüment Arvas ve Ömer Demirhan seçildiği belirtildi.

Yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında yönetim kurulu başkanını seçerek görev dağılımı yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler