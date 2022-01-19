Kardan kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de dün başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Osmaniye-Gaziantep kara yolunda mahsur kaldıktan sonra kurtarılarak Bahçe ilçesindeki misafirhane ve yurtlara yerleştirilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Adana'da gittikleri cenazeden Diyarbakır'a dönerken yolun kapanmasıyla bindikleri minibüste mahsur kaldıklarını söyleyen Hacı Sabri Özdemir, "Yolda önce bir tesise girdik. Tesiste beklerken neredeyse donmak üzereydik. Sonra jandarma bizi bu yurda getirdi. Gece burada kaldık. Devletimiz sağ olsun yemeğimizi verdiler, çayımızı verdiler, yatacak yer verdiler. Burası olmasaydı orda donup ölmüştük. Allah razı olsun." dedi.

Aynı minibüste yolculuk yapan Hüseyin Pekok da yolda kaldıklarında kendilerini yurda getirip yatırdıklarını, yurtta da kendilerine çok iyi baktıklarını ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Mersin'den kendi özel araçlarıyla Şanlıurfa'ya giderken yolda kalan Mustafa Altınok ve Yakup Dereli, yolda mahsur kaldıklarında kendilerine sıcak çorba ve kumanya verildiğini, daha sonra ise yurda getirilerek geceyi yurtta geçirdiklerini ifade etti.

Diyarbakır'a giderken bindiği minibüs yolda kalan Cevdet Özdemir de, "Diyarbakır'a giderken her taraf bir anda kapandı. Önce bir dinlenme tesisine gittik. Orda jandarma bizi bu yurda getirdi Allah razı olsun. Burada bize çok iyi baktılar. Yemeğimizi, çayımızı, yatacak yerimizi verdiler. Allah devletimizden ve yardım edenlerden razı olsun." ifadesini kullandı.