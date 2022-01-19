Karayolları Genel Müdürlüğü karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 446 kar mücadele merkezinde 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile kar yağışıyla mücadelenin yürütüldüğünü bildirdi.

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 446 kar mücadele merkezinde 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile kar yağışıyla mücadelenin yürütüldüğünü bildirdi.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışıyla mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.

Açıklamada, 446 kar mücadele merkezinde 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile kar mücadelesi çalışmalarının yürütüldüğü ifade edilerek, çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı kaydedildi.

Yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir. Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlükten ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Bütün karla mücadele aracı kameralarla ve araç takip sistemleri ile takip edilmekte, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır."

Açıklamada, bugün saat 12.30 itibarıyla Türkiye'deki güncel yol durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"- Ankara-İstanbul Yolu'nda trafik, İstanbul yönünde açık ve akıcı devam etmektedir. Ankara yönünde ise Çaydurt-Yeniçağa kavşakları arasında 5 kilometre boyunca konvoy oluşmuş olup, trafik ağır hareket etmektedir. Düzce ve Sakarya valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde tır geçişine izin verilmemektedir. Konvoyun 2-3 saat içerisinde eritilmesi planlanmakta olup, trafiğin eritilmesiyle, yol tır geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00'e kadar sürmesi beklenmektedir.

Bahçe-Nurdağı otoyol kesimi her iki yönde kapalıdır. Devlet Yolu ise her iki yönde açıktır.

Bingöl-Diyarbakır yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapanmıştır.

Arapgir-Kemaliye yolu saat 08.20 itibarıyla ulaşıma kapanmıştır.

Arapgir-Divriği yolu kapalıdır.

Bitlis-Van yolu 10.45 itibarıyla kapatılmıştır.

Van-Gürpınar 10.45 itibarıyla yolu kapatılmıştır.

Muş-Tatvan yolu 10.00 itibarıyla kapatılmıştır.

Kağızman-Ağrı yolu kapatılmıştır."

Açıklamada, Ankara-İstanbul, Ankara-Afyonkarahisar- İzmir, Ankara-Konya-Antalya, Ankara-Bursa, Ankara-Sivas-Erzincan, Ankara-Kayseri-Malatya-Elazığ, İstanbul-Edirne, Karadeniz Sahil Yolu, Ankara-Kastamonu başta olmak üzere önemli yol kesimlerinin ise trafiğe açık olduğu belirtildi.