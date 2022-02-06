Karavancılar caretta carettalar için Türkiye'ye geldi

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde caretta carretta kaplumbağalarını korumak için kurulan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK), çeşitli ülkelerden gelen karavancıları ağırlıyor.

Manavgat sahilinde yuvalama sahaları olan caretta carettaları korumak için 2020 yılında kurulan DEKAFOK, 2021 yılında Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD Official) ile birlikte 2 bin 150 yuvalama sahasını korudu ve 150 binin üzerinde yavru kaplumbağanın denize ulaşmasını sağladı. Karavancılar dünyasında ünlü olan youtuberler Chris ve Marianne Fisher'in desteği ile başlatılan kampanyayla 5 ayda toplanan 350 bin liranın bir bölümüyle DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi kuruldu.

Sahil ve ırmak kenarında temizlik çalışması yapan karavancılar, daha sonra dinlenmek ve sohbet etmek için Bilgi Gözlem Merkezi'nde bir araya geldi. Karavancılardan Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Nadeem Bukhari'nin otantik flütü ile seslendirdiği yöresel ezgiler ise keyifle dinlendi.